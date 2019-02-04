【1118．理大】母親向警跪地痛哭求見理大內子女　逾30中學校長盼支緩學生 (19:05)

【19:05】立法會議員葉建源發出新聞稿表示，聯同30多名中學校長呼籲警方和學生雙方均保持冷靜、克制。據他們暫時掌握資料，理大內有來自40多間學校、約100名中學生被困，有學校教職員希望進入校園協助學生亦受阻。不少家長及師長等亦因未能前往現場而感到非常憂慮。他們希望警方能夠批准校長及教師進入理大校園擔當斡旋角色，並陪伴學生及提供協助。葉建源表示，會把上述要求轉達特首、教育局長、保安局長及警務處長。

【18:33】紅十字會人員在警方傳媒聯絡隊帶領下經檢查點離開現場，表示在現場處理40個案，較嚴重個案包括骨折及傷口須縫針。代表又指出，曾聽聞有示威者曾接受心外壓搶救，但紅十字會人員在行動中未有接觸相關個案。

【18:23】教育界立法會議員葉建源在facebook表示，數十名中學校長正前往理大支援學生。他表示，理大內現約有100名中學生，來自數十所學校。

【18:15】理大內示威者再開大會討論後續行動，有14歲少年建議再硬闖，各人即起哄指罵，另有人提醒大家保持冷靜。

【18:08】警方表示，因應理大的暴力衝突，現時仍有大批人逗留在理大範圍內，而當中部分為未成年人，社會福利署將會派遣一隊社工進入理大範圍，協助及陪同他們離開，看管他們的福利事宜，並會陪同他們進入警署接受進一步調查。

【17:38】「守護孩子」隊長、好鄰舍北區教會傳道人區嘉傑表示，現有45名成員留在理工大學，當中有一人是理大職員，現安排理工副校長陪同36名成員一起行出去，仍有9人留守，包括傳道人、社工、父母。區嘉傑解釋，不怕被捕，每名成員已準備被扣留48小時及被控告，只怕無理拘捕和毒打，很多成員都是爸媽，不能承受捱打，希望青年原諒他們部分人需要撤離，他會與部分人留守到最尾。

【17:08】有人用搖控飛機運送物資到理大校園內。

【17:05】外交部回應理大情況，表示校園內是一小撮極端暴力犯罪分子，堅決支持警方執法。

【16:25】理大D Core不斷傳出爆炸聲。有黑衣人表示，完全不知因何起火，又指出不會在該處縱火，未知有否其他人被困。

【15:56】警方表示，因應理大持續有暴力事件發生，警方留意到衝突過程中，大學內有人受傷，當中包括未成年人士。警方高度關注並已立即主動安排救護車，按照警方現場指示安排傷者送院，接受治療。

警方今早亦已經協調紅十字會志願醫療團隊，進入理大提供醫療協助。下午約二時，有關志願醫療團隊已經成功進入理大並提供協助，部分傷者有需要亦會轉介醫院治理。

警方表示，會安排離開理大的傷者，先送院接受治療，稍後再作跟進調查。

【15:34】約五六名家長稱他們的子女在理大內，他們走到尖東橋外，要求警方讓他們手牽手進內見子女一面。一名母親向警方跪地痛哭，稱「如果我個女死咗我跳樓畀你睇」；另一名家長要求見指揮官，讓他們入內，表示可以拘捕子女，不介意他們留案底，只求他們平安。有圍觀市民指罵警察，家長強調「我們只是和平，不要罵警」。

一名女警用揚聲器稱家長挑釁人群，群眾即時表達不滿。家長現時於尖東橋口靜坐。（相關報道：【理大】家長尖東靜坐盼見子女：這樣感覺與他距離近一點）

【15:33】現場消息指出，一男一女從理大逃出，爬上尖東通往紅磡火車站的橋頂後被警追捕。兩人走到橋尾，大批市民嘗試救人，惟已被警方包圍。市民圍觀時失聲痛哭，被捕男子率領眾人叫「光復香港，時代革命」後被捕。

【14:30】下午2時許，紅十字會人員進入理大校園。

【14:20】紅十字會進校園

較早前理大示威者展開第三次逃亡，本報記者見到在紅隧收費亭，有警員在無安全威脅下舉真槍，但未有射擊，在記者舉機準備拍攝之際迅速放下手槍。

【14:05】警方水炮車到達，向理大校園平台射水。

【13:57】理大示威者中午逃離不果多人被捕

示威者於暢運道天橋被警方攔截，現場情況一面混亂，多名示威者被制服，有女被捕者遭拖行，亦有警員倒地。警方施放多枚催淚彈。

【13:41】一批示威者嘗試離開理大校園，警方隨即施放催淚彈。該批黑衣人沿康莊道離開，現場煙霧瀰漫。在紅隧行人天橋底，有便衣警一度擎槍。

【13:06】校園內有不同人組隊嘗試尋找出路。25歲的A（化名）稱，昨午（17日）4時到理大，警方傍晚6時已不准校園內的人離開，之前聲稱讓人從Y Core走，該些人卻即時拘捕，他表示心情非常無奈，「警察叫我們離開，但根本不給我路」。他說，大家覺得警察遲早會攻入校園，認為奮力衝出去與留守無異，兩者同樣會被告暴動罪，「若要坐監，都無辦法」，所以會不斷嘗試找逃生路徑。

【12:27】有示威者在理大校園內的便利店取走食物和飲品。

【12:22】警方於理大泳池對出的天橋上，不斷發射催淚彈。

【12:16】16歲示威者：昨晚至今僅吃一麵包

16歲姓李的前線示威者表示，昨午（17日）4時看電視，「看不過眼」理工校園內示威者情況嚴峻，所以到理工出一分力，後來晚上近9時打算離場時，已無法離開。他稱，昨晚至今只吃了一個麵包，因為局勢緊張，很難放鬆，只在今（18日）凌晨2時至5時稍作休息。他告知家人正在理大校園，其父親駕車到理大附近打算營救，他希望示威者可聚集奮力一戰，圖殺出重圍。

【12:09】理大發聲明，表示今早（18日）已要求與警方高層見面，商討如何可以盡快以和平方式解決今次事件，現正等待警方的回覆。

【11:50】警籲示威者循暢運道南橋離開

警方再次呼籲，於理大校園內的人立刻放下武器或危險品，並除下防毒面具，和平有序地循暢運道南橋的馬路橋面離開，過程中必須聽從警方指示分批進行，切勿衝擊警方防線。

【11:39】有人在理大校園餐廳為其他留守者煮食，稱有大量公仔麵，估計食物足以維持1至2天。

【11:34】義務急救員留守照顧傷者

身穿急救反光衣的吳小姐通宵留守理工大學校園，她表示，昨晚（17日）有一批急救員跟隨警察指示從Y Core出去，今早（18日）有人換了普通衣服出去，但一出到Y core已有警察舉槍喝罵，於是急急退返理工校園。她形容，校園內的人無法出去，警察亦未攻入，局面僵持，質問「是否想餓死我哋」，她決定留下照顧傷者。

另一示威者陳先生表示，要留守到最尾，認為「警察想拘捕理工內所有人，要一網打盡，他們要打勝仗」。

【09:32】示威者曾突圍撤退未果 爬欄破窗折返

警方與示威者在理工大學的衝突持續至今晨（18日）仍未平息，仍有約千名示威者逗留在理大校園。早上約7時半，有示威者聯群欲突圍撤退未果，爬校園外圍的鐵欄及破窗重返校內。經過一夜，有示威者極疲憊而睡着。

清晨約5時半，速龍警員一度突擊理大校園A區範圍，示威者退到校園其他位置，不斷向樓梯大堂扔汽油彈，火勢曾高至20米。

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