【1118．理大】理大籲勿將校園變戰場　警拒校董會主席林大輝入理大 (18:50)

他說，嘗試進校至今已逾兩小時。他表示，下午與警方開會時，警方曾給予相關可聯絡警員電話名單，「但永遠都聯絡唔到」。現時他仍與副校長（學生事務）楊立偉嘗試進入校園。

林大輝表示，這兩日他多次與保安局長李家超、警方高層聯絡，希望警方用和平方式處理事件，以免影響任何人的人身安全。被問到若能進入校園會如何處理，林大輝稱要看現場情況，希望在理大校園內的人可以安全離開；若有需要，他可陪同相關人員到警署。

【16：30】理大公布，校方今午2時45分與警方行動處長蕭澤頤見面，商討如何盡快以和平方式解決今次事件，並特別關注以下事情：

1.無論警方採取任何行動，必須顧及所有人士的人身安全，避免有人在行動中不幸受傷，甚至死亡。

2.立即安排救護團隊留守校園，為現場受傷者進行治理。如有需要，立刻安排送院醫治。

3.要求警方立刻派出一組危機處理人士與校方人員進入校園，尋求和平解決方法。

4.警方必須以公平和人道態度對待被拘捕人士。

5.警方安排管理層陪同被捕的理大教職員和學生到警署，確保過程安全和公平。

6.避免將校園變成戰場。校園內儲有危險物品，一旦受到破壞，後果嚴重。

7.校方會盡最大努力去勸喻學生和教職員盡快離開校園，要求警方暫時不要進入校園。

【08：54】理大校長滕錦光透過校方發布英文視像講話片段，表示與警方溝通後已達共識，只要校園內示威者不再使用武力，警方亦會停止使用武力。他稱，已獲警方許可讓示威者和平離開校園，他會親自陪同示威者到警署，確保被捕者獲公平對待。他懇請仍在校園內的人接受以上安排，和平離開校園。

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