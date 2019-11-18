【1118．理大】理大籲勿將校園變戰場　滕錦光：願陪同被捕者到警署 (16:35)

1.無論警方採取任何行動，必須顧及所有人士的人身安全，避免有人在行動中不幸受傷，甚至死亡。

2.立即安排救護團隊留守校園，為現場受傷者進行治理。如有需要，立刻安排送院醫治。

3.要求警方立刻派出一組危機處理人士與校方人員進入校園，尋求和平解決方法。

4.警方必須以公平和人道態度對待被拘捕人士。

5.警方安排管理層陪同被捕的理大教職員和學生到警署，確保過程安全和公平。

6.避免將校園變成戰場。校園內儲有危險物品，一旦受到破壞，後果嚴重。

7.校方會盡最大努力去勸喻學生和教職員盡快離開校園，要求警方暫時不要進入校園。

【08：54】理大校長滕錦光透過校方發布英文視像講話片段，表示與警方溝通後已達共識，只要校園內示威者不再使用武力，警方亦會停止使用武力。他稱，已獲警方許可讓示威者和平離開校園，他會親自陪同示威者到警署，確保被捕者獲公平對待。他懇請仍在校園內的人接受以上安排，和平離開校園。