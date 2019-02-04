【交通消息．港鐵】黃埔尖沙嘴尖東紅磡大學站明續關閉　各線晚上11時收車 (23:04)

•服務時間於晚上11時結束

•黃埔站、尖沙嘴站、尖東站、紅磡站、大學站關閉。個別車站的出入口亦會暫時關閉

•由頭班車起，東鐵線維持來往旺角東站至羅湖站/落馬洲站的列車服務（不停大學站）

•免費接駁巴士於上午及下午繁忙時段來往大埔墟站至錦上路站

•輕鐵車輛不經翠湖站、友愛站

【19:41】東鐵線列車最新服務安排如下：

*紅磡至旺角東站，暫停服務

*旺角東站至羅湖，約7.5至15分鐘一班車 (不停大學站)

*旺角東站至落馬洲站，約23分鐘一班車 (不停大學站)

今日較早前車站設施被嚴重破壞和運作受干擾而仍然關閉的車站，經與相關政府部門商討後今晚會繼續關閉。有關車站包括：

觀塘線及荃灣線：(油麻地站)

荃灣線：尖沙嘴

東鐵線：紅磡站、大學站

另外，經與政府相關部門進行風險評估後，以下車站將於今晚9時關閉，列車將不停有關車站。有關車站包括：

荃灣線：葵芳站、(旺角站)、佐敦站

觀塘線：黃埔站、(旺角站)、黃大仙站、觀塘站、

港島線：銅鑼灣站、西灣河站、香港大學站

東鐵線：沙田站

西鐵線：尖東站、元朗站、

馬鞍山線：馬鞍山站、沙田圍站

將軍澳線：將軍澳站、坑口站

*括弧內為轉車站

【16:45】東鐵提供接駁巴士服務來往大圍站至上水，中途停大埔墟及粉嶺站。

【16:00】港鐵表示，粉嶺站附近有人投擲外物至路軌範圍，影響列車安全運作，東鐵線現時只維持旺角東站至大埔墟站列車服務、上水站至羅湖/落馬洲站。港鐵正安排免費接駁巴士行走大埔墟至上水站。

【15:01】港鐵稱，尖沙嘴站被擲汽油彈，車站關閉。

．港鐵各線（機場快線除外）、輕鐵及港鐵巴士的服務將於晚上11時結束

．油麻地站關閉

．黃埔站重開，觀塘線列車服務逐步回復正常

．東鐵線維持旺角東至羅湖/落馬水洲列車服務，紅磡至旺角東站服務仍暫停

．西鐵線：只維持屯門站至尖東站的列車服務

．其他關閉車站：大學站、黃埔站

．輕鐵：

751P線由706線替代

761P線在天水圍區改道

751線在天水圍及屯門區改道

614及614P線往元朗／兆康方向在屯門區改道

其他交通消息：

紅隧未開通 油尖旺區主要道路仍堵塞 部分巴士線改道停駛