【交通消息．港鐵】東鐵暫維持旺角東至羅湖落馬洲列車服務 (19:41)

【19:41】東鐵線列車最新服務安排如下：
*紅磡至旺角東站，暫停服務
*旺角東站至羅湖，約7.5至15分鐘一班車 (不停大學站)
*旺角東站至落馬洲站，約23分鐘一班車 (不停大學站)
今日較早前車站設施被嚴重破壞和運作受干擾而仍然關閉的車站，經與相關政府部門商討後今晚會繼續關閉。有關車站包括：
觀塘線及荃灣線：(油麻地站)
荃灣線：尖沙嘴
東鐵線：紅磡站、大學站
另外，經與政府相關部門進行風險評估後，以下車站將於今晚9時關閉，列車將不停有關車站。有關車站包括：
荃灣線：葵芳站、(旺角站)、佐敦站
觀塘線：黃埔站、(旺角站)、黃大仙站、觀塘站、
港島線：銅鑼灣站、西灣河站、香港大學站
東鐵線：沙田站
西鐵線：尖東站、元朗站、
馬鞍山線：馬鞍山站、沙田圍站
將軍澳線：將軍澳站、坑口站
*括弧內為轉車站
【16:45】東鐵提供接駁巴士服務來往大圍站至上水，中途停大埔墟及粉嶺站。
【16:00】港鐵表示，粉嶺站附近有人投擲外物至路軌範圍，影響列車安全運作，東鐵線現時只維持旺角東站至大埔墟站列車服務、上水站至羅湖/落馬洲站。港鐵正安排免費接駁巴士行走大埔墟至上水站。
【15:01】港鐵稱，尖沙嘴站被擲汽油彈，車站關閉。
．港鐵各線（機場快線除外）、輕鐵及港鐵巴士的服務將於晚上11時結束
．油麻地站關閉
．黃埔站重開，觀塘線列車服務逐步回復正常
．東鐵線維持旺角東至羅湖/落馬水洲列車服務，紅磡至旺角東站服務仍暫停
．西鐵線：只維持屯門站至尖東站的列車服務
．其他關閉車站：大學站、黃埔站
．輕鐵：
751P線由706線替代
761P線在天水圍區改道
751線在天水圍及屯門區改道
614及614P線往元朗／兆康方向在屯門區改道