【1117．遮打集會】晚上集會參加者響應號召支援理大　轉往灣仔後四散 (21:20)

【20:57】示威者由中環走到金鐘，於金鐘道多處設路障，大隊現已到達修頓球場。

【20:29】示威者於德輔道中設路障後折返到遮打花園，並繼續向灣仔方向前進，未知目的地。畢打街一帶有多輛巴士未能駛走，交通混亂。

【20:14】近百人走到德輔道中和永和街交界時，見有3名防暴警戒備，大隊即向後撤。走出馬路的黑衣人只有小部分人攜雨傘，有人大叫：「我哋一個豬嘴都無，無本錢對峙」。

【20:03】網民今晚發起「東歐巨變三十周年集會」，大會用紙皮箱砌出長6米、高2.8米的「柏林圍牆」模型，集會有約500人參加。開始前，主持人請參加者默哀一分鐘，其後嘉賓輪流發言。

約8時，台下有參加者大叫「Poly要人」、「 你哋可以做更多」，然後大批參加者拉隊離場，在干諾道中設路障並行出馬路。

【18:15】網民今日（17日）下午於中環遮打花園發起「願榮光歸香港」集會，然後到政府山築人鏈，活動約有500人參加。有參加者不忍看見過去一周示威造成傷亡，希望任何一方都不再有傷亡，同時敦促政府徹查警暴。

集會開始前，人潮已坐滿遮打花園。主持人表示，自反修例運動以來有多人被捕、受傷，警方使用不同武力，科大生周梓樂亦在示威現場墮樓重傷不治，眾人默哀一分鐘。另外，主持人提醒參加者盡可能不要戴口罩。集會期間參加者多次唱聖詩及《願榮光歸香港》，有人感觸落淚。

約下午5時，集會參加者沿花園道走到政府山築人鏈；他們邊亮起手機燈邊唱聖詩。沿路有多名防暴警持防暴槍、圓盾等戒備。示威者大叫「黑警死全家」等針對警察的口號。

城大文同學表示，警方所發不反對通知書愈來愈少，故有合法集會都會參加；他說，不忍過去一星期的示威造成傷亡，「磚無眼，槍都無眼」，希望以後不要再有人受傷，示威者及警方都需要冷靜，但更重要的是徹查警方暴力。

逃犯條例 相關報道：

各區衝突・不斷更新

理大衝突・不斷更新

民建聯歡迎駐港部隊清路障 稱與公益活動無異 毋須批准通報

【1117．理大外】一警小腿中箭 警方嚴厲譴責：構成嚴重生命威脅

【1117．大學】城大稱宿舍食水被污染停供水 中大辦公室關閉至周三