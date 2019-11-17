被指用裝甲車聲波炮　警澄清為「長距離揚聲裝置」非武器 (18:02)

警方表示，曾於現場使用銳武裝甲車上的「長距離揚聲裝置」，向暴徒發出警告；使用裝置的目的是要在嘈吵環境下，有效地長距離傳達重要信息。警方重申，裝置是一種廣播系統，並非武器。對於有指裝置可產生超低音頻，導致聽者暈眩、作嘔或喪失方向感，警方嚴正指出，全屬猜測，並不真確，警方就使用「長距離揚聲裝置」有嚴格的守則及操作指引。

【17:33】香港理工大學外今早（17日）開始再度爆發衝突，警方出動水炮車及裝甲車展開驅散行動。香港城市大學學生媒體「城市廣播」指出，警方於清場期間首次使用裝甲車頂部的「聲波炮」，以聲音干擾示威者。但警方消息稱，有關裝置不是武器，僅屬照明裝置。

警方2009年斥資3600萬元購入6部「銳武」（Unimog U5000）裝甲車，其中兩部於今年8月在旺角首次出動，配合防暴警察防線推進，驅散示威者。對於當時車上有什麼裝備，警察公共關係科高級警司江永祥曾表示不便透露。

2012年時任署理保安局長李家超表示，警察機動部隊總部於2009年購入裝甲車時一併購入了兩部長距離揚聲裝置，俗稱「聲波炮」，有效傳送距離約為300米。該兩部長距離揚聲裝置只可接駁於裝甲車使用，適用在嚴重災難、反恐行動或嚴重保安事故時，在嘈吵環境下作廣播用途，向群眾作有效長距離信息傳送，或協助疏散等。

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