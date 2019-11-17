【1117．各區】防暴警旺角黃埔施催淚彈　水炮車佐敦射藍色水 (23:06)

【23:08】有示威者拉開港鐵西灣河站鐵閘，向站內投擲磚頭及汽油彈。柴灣有示威者聚集，防暴警於柴灣道近樂軒臺施放催淚彈。

【22:57】油麻地加士居道水炮車多度發射藍色水劑驅散示威者，示威者退入甘肅街。

【22:45】油麻地加士居道示威者不斷向水炮車方向投擲汽油彈，水炮車發射藍色水劑，防暴警施放催淚彈。

【22:39】水炮車於加士居道快速推進，多次發射水炮。

【22:36】防暴警於油麻地加士居道施放多枚催淚彈。

【22:32】尖沙嘴九龍清真寺對面大廈有人拋下雜物，欲設路障。

【22:29】西灣河筲箕灣道有市民走出馬路，防暴警到場戒備。另外，一批防暴警亦於城市大學學生宿舍外歌和老街與達之路交界戒備，有人於連接學生宿舍的天橋上指罵防暴警。

【22:04】油麻地彌敦道防暴警往尖沙嘴方向推進至佐敦道，並拆下示威者於彌敦道設置的膠帶路障。

【21:56】水炮車及銳武裝甲車沿彌敦道往油麻地方向推進，水炮車沿途發射藍色水劑，油麻地彌敦道防暴警舉黑旗。

【21:49】黃埔紅磡道有人用磚頭設路障，防暴警到場施放催淚彈。

【21:33】水炮車佐敦射藍色水

佐敦彌敦道有示威者設路障，一輛水炮車及一輛銳武裝甲車到場，水炮車發射藍色水劑，一批防暴警於加士居道佈防。

【20:15】旺角彌敦道示威者退至雅蘭中心對出，防暴警不斷向示威者方向推進及施放催淚彈。

【20:00】防暴警一直沿彌敦道往旺角方向推進，其間不斷施放催淚彈。

【19:56】油麻地彌敦道防暴警不斷施放多枚催淚彈，其後往旺角示威者方向推進，多輛警車到場增援，示威者退入碧街。

【19:51】油麻地彌敦道近窩打老道示威者向防暴警方向投擲爆竹。

【19:30】油麻地示威者向窩打老道推進，彌敦道防暴警再施放多枚催淚彈。

【19:11】油麻地彌敦道防暴警施放多枚催淚彈，窩打老道有小巴繼續駛過。

【19:03】油麻地彌敦道示威者投擲汽油彈，防暴警舉黑旗及橙旗。

【18:16】旺角示威者於彌敦道將保鮮紙綁在路邊及馬路中心路壆上的燈柱，打橫設成路障。

【17:17】旺角示威者架起傘陣，防暴警於彌敦道舉黑旗及橙旗警告後，施放多枚催淚彈，示威者向油麻地方向後退。

【16:55】旺角防暴警於彌敦道施放多枚催淚彈驅散示威者。

【16:32】旺角彌敦道黑衣人繼續聚集，向馬路投擲磚頭設路障。

【16:04】旺角防暴警於彌敦道近招商永隆銀行中心再舉起黑旗警告，彌敦道與亞皆老街交界有路障被人縱火，冒出大量白煙。

【15:42】旺角有黑衣人聚集，防暴警舉起黑旗及橙旗警告後，於彌敦道施放催淚彈及向油麻地方向推進。

【15:02】沙田新城市廣場有市民口角

沙田新城市廣場今午（17日）有人把區議會選舉候選人資料放在商場中庭地上，一名女子認為涉及選舉宣傳，不宜在商場內展示，與在場市民口角，有人認為女子「破壞社會安寧」，要求她離開，至少6名商場保安到場維持秩序。

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