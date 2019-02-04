【1117．理大外】警傳媒聯絡隊員小腿中箭受傷送院　鋼珠擊中防暴警面罩 (16:18)

警方指出，暴徒於理工大學A座附近、近漆咸道南的平台，不斷用巨型彈叉將汽油彈及硬物射向在場警員；巨型彈叉射程達30、40米，對在場所有人構成嚴重生命威脅。

警方警告，理工大學一帶的暴力行為已達暴亂程度，任何留守並協助暴徒的人都可能干犯暴動罪，警告暴徒及所有支援暴徒的人馬上停止違法行為及離開校園。

【15:17】理工大學外今早（17日）開始再度爆發衝突，警方施放大量催淚彈及出動水炮車。警方下午2時許於facebook表示，一名警察傳媒聯絡隊隊員於理大外被箭射中小腿，目前清醒，已送院治理，警方嚴厲譴責暴徒有關暴力行動。

警方表示，暴徒繼續佔領理工大學對出一帶路面，並在今早10時許持續以致命武器，包括磚頭、汽油彈及弓箭等，攻擊警方防線。一名警察傳媒聯絡隊隊員在下午約2時，在漆咸道南和柯士甸路交界近九龍玫瑰堂位置，距離理工大學近30米處，被箭射中小腿。

警方指出，受傷警員當時正進行傳媒聯絡工作，附近有大批傳媒正在採訪，此等攻擊行為對在場所有人構成嚴重生命威脅。警方嚴厲譴責暴徒有關暴力行動，並指出現正進行驅散及拘捕行動。由於局勢急劇惡化，警方再次呼籲市民不要前往理工大學一帶。

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