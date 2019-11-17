【1117．大學】理大譴責示威者佔領校園　促師生從速離開 (19:17)

理大呼籲學生們保持冷靜、理智和克制，向暴力說不，拒絕參與任何暴力或違法活動，亦指出大學是創造知識、培育人才之所，絕不是政治爭議的戰場，不應該被捲入暴力對峙的旋渦，「在這個危急時刻，你們要謹慎保護自己，立刻遠離危險之地，不要令你們的親友和學校擔心」。

理大嚴正譴責佔領校園的人所有違法和暴力行為，並要求他們立即離開理大校園。「在此艱難時刻，校方再次呼籲社會各方保持冷靜克制，互相扶持、同心協力，讓社會和理大校園得以回復和平與安寧，讓社會早日結束困局和動盪。」

港大首席副校長王于漸向師生發電郵稱，雖然港大本部及百周年校園的道路情況有改善，但校園受破壞的設施仍需時復修，他建議於本部及百周年校園工作的職員，盡可能留在家中工作，避免明日（18日）前往校園。

港大宣布，為保護學生和員工安全，即日起，學生及教師需持有效學生證及職員證出入大學建築物，所有校園建築物的出入口，均會設置檢查站，包括本部、百周年校園、沙宣道校園以及所有宿舍及舍堂。大學在情況許可下，會維持本部及百周年校園的緊急及必要服務。

浸大校長錢大康向師生發電郵稱，校園現時大致和平，周邊路障已清除，為確保校內不含任何危險物，建議所有學生和職員明日不要回校，直至另行通知。他指出，本港局勢仍處於動盪不安，呼籲所有學生遠離危險。

【16:45】城大學生會引述校方表示，因懷疑宿舍範圍食水受污染，故於下午4時停水進行檢查，且將於入夜後強制要求同學離開宿舍，現並沒有禁止學生回宿舍取回個人物品。

【15:05】中文大學宣布，由於校內發生的嚴重事件導致設施遭受毁壞，校內辦公室明日起至周三（20日）暫時關閉。除提供緊急或必要工作的人員並在情況許可外，所有教職員毋須回校工作，可於家居或其他地點處理公務。校方正聯絡獨立認可實驗室，盡快檢測二號橋附近區域的空氣質素，以保障所有員工安全。

【14:53】城大：宿舍食水被污染停供水 宿生須離開

城市大學學生媒體「城市廣播」表示，校方要求宿生必須於今日（17日）離開宿舍，並禁止學生回宿舍取個人物品。校方同時稱，因宿舍食水已被污染，故下午4時起停止供水。

【12:17】嶺南大學公布，除學生飯堂外，各院系部門和校園設施的運作將於明日恢復正常，而校園並不開放予公眾。

嶺大提醒學生和職員，必須時刻以個人安全為上，遠離危險地方和違法活動。鑑於交通情況未明，校方將彈性處理同事因交通問題而遲到或缺勤。

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