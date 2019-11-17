教育局宣布周一停課　學校網頁公布小一自行分配學位結果 (17:02)

教育局重申，停課期間，學校必須保持校舍開放，學校亦應安排教職員在安全可行的情況下返回學校，以便家長到校查閱小一自行分配學位結果及處理家長到校時或來電的查詢。因應各種可能出現的突發情況，如有需要，家長可致電教育局學位分配組熱線電話：2832 7700，與局方職員聯絡。 就小一自行分配學位的註冊安排 ，教育局會密切留意事態發展，如有修訂會適時公布。

【12:15】教育局宣布，雖然全港道路及公共運輸服務逐步恢復，但目前尚有不穩定因素，基於安全考慮，全港學校包括幼稚園、小學、中學及特殊學校，明日周一（18日）繼續停課。

教育局指出，停課期間，學校必須保持校舍開放，家長如有需要可將子女送返學校；校方應安排教師在安全可行的情況下返回學校照顧學生，與家長保持溝通；提醒學生留在家中，不要在街上流連，遠離危險，切勿參加違法活動。

教育局呼籲，各界立刻停止一切暴力破壞活動，讓學生可以恢復正常的學校生活。如情況許可，學校最快將於周二（19日）復課，提醒公眾留意教育局公布。

逃犯條例 相關報道：

市民理大外清路障 示威者阻止 防暴警半小時施至少40催淚彈

政府喊停回收玻璃樽 防變汽油彈 要求減公眾地方回收桶 回收商憂致財困