市民理大外清路障　示威者阻止　防暴警發至少80枚催淚彈 (12:56)

【12:50】警籲市民勿前往理大一帶

警方表示，正在理工大學一帶執行驅散行動，現場情況危險，呼籲在場市民立即離開，所有市民切勿前往該區，並警告暴徒立即停止違法行為。

【12:18】防暴警再於約6分鐘內施放約20枚催淚彈，示威者繼續以傘陣抵擋，有示威者拾起催淚彈擲向警方。地面有雜物起火，示威者以滅火筒撲熄。

本來在柯士甸道戒備的防暴警，突將防線推前至漆咸道南十字路口，警員同時舉起黑旗及橙旗，並發射至少4枚催淚彈。

【11:52】警方表示，今早大量暴徒仍然霸佔柯士甸道和漆咸道南一帶，非法堵路並投擲汽油彈，嚴重破壞社會安寧和在場人士的人身安全。警方多次警告無效後，現正使用最低所需武力，包括催淚煙進行驅散。

【11:48】婦人路過吸入催淚煙

防暴警持續施放催淚彈，約10分鐘至少發射20枚催淚彈。一名婦人路過現場吸入催淚煙，有黑衣人帶她到旁邊位置，由義務急救員為她洗眼。

【11:34】理大籲校內人士速離

理大在facebook表示，鑑於校園内仍有示威者可能進行激烈違法活動，基於安全考慮，校方再三敦促所有在場的人，包括學生及教職員，切勿留在校園，從速離開。

【11:30】防暴警於尖東漆咸道南位置，約半小時施放至少40發催淚彈，黑衣示威者投擲汽油彈還擊。歷史博物館外一度有樹幹起火，其後有黑衣人以滅火筒撲火。

【10:46】上午10時15分，防暴警於尖東漆咸道南向示威者發射數發催淚彈，有示威者投擲汽油彈及雜物還擊。雙方其後於歷史博物館對開對峙，防暴警舉起橙旗警告，示威者防線後退至柯士甸道，另一批防暴警於柯士甸道持盾戒備，一度舉起黑旗及藍旗警告，要求示威者離開。

昨晚報道：防暴警射多發催淚彈 示威者退入理大

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