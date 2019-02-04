【1117．理大外】裝甲車暢運道天橋遭汽油彈擲中起火　警籲理大所有人離開 (21:30)

【21:30】警方表示，晚上大約8時半，繼早前連接理工大學與紅磡火車站的行人天橋被暴徒焚毁後，近暢運道通往尖東的部分行人天橋亦被暴徒縱火破壞。為確保在理工大學所有人的安全，警方再一次呼籲校園內所有人，立即循北面李兆基樓（Y座）出口離開，並聽從警方指示。警方現正部署下一步的行動。

【21:22】示威者在暢運道天橋上指罵防暴警，防暴警察向天橋方向發射3枚催淚彈，但3發均飛越天橋，落在紅隧巴士站對開。

【21:06】一隊防暴警在往尖東天橋上與橋下方的示威者對峙。

【20:48】兩架裝甲車推前，不斷發射催淚彈。其中一架裝甲車被多個汽油彈擲中着火，隨即後退。警方施放大量催淚彈。

【20:47】警方在科學館道檢查點，記者途經要出示記者證及被搜袋。速龍不滿本報記者拍攝搜身情況，要求即時離開「係咪想入返去（理大），唔好再出嚟」，又大叫「死曱甴，仲唔走，你咪影囉反正，我都冇委任證」，又用强光照射本報記者眼睛逾半分鐘。速龍把記者驅趕至歷史博物館外才准離開。

【20:40】示威者在暢運道天橋見有裝甲車駛近，再度投擲大量汽油彈。裝甲車退回紅館方向。

【20:16】警方表示，於晚上近7時，聚集在理工大學的暴徒焚毁連接理工大學與紅磡港鐵站的行人天橋，現場火勢猛烈、煙霧瀰漫，更多次傳出爆炸聲。有火種由高處掉下令火勢蔓延到橋下，嚴重危害在場所有人的人身安全。在暢運道行車天橋上，暴徒多次向警方投擲汽油彈，阻止警方推進。警方施放催淚彈驅散，目前暴徒與警方仍在上址對峙。

警方再次呼籲市民遠離理工大學一帶，任何人進入或逗留於理工大學範圍，並協助暴徒，均有可能視為參與暴動。

【20:11】理大校內各座大樓均有有強烈催淚彈殘餘味道，即使在5樓也隱約可聞到，大批記者改為走上建築物天台拍攝。

【19:35】消防開喉灌救，紅隧口巴士站天橋大火已被撲熄。

【19:12】紅隧口巴士站天橋被縱火，火勢猛烈，不時爆炸。

【19:00】理大多個出入口均有示威者與警員對峙。

【18:28】裝甲車駛上暢運道天橋，示威者隨即投擲大量汽油彈。裝甲車後退。

【18:12】一批示威者守在通往尖東的行人天橋，與警方對峙，防暴警一度發射催淚彈。暢運道天橋示威者陸續退入理大校園。

另外，下午2時許，水炮車在理大外驅散示威者期間，《癲狗日報》一名姓李攝影記者被水炮擊中倒地，送往伊利沙伯醫院治理。

【18:02】示威者在暢運道天橋投擲大量汽油彈，橋面一度火光熊熊。

【17:56】警方發稿稱，暴徒過去一小時持續在理工大學附近與警方對峙，除漆咸道南的衝突現場外，有暴徒在暢運道天橋上設置路障阻止警方推進。在過去半小時，暴徒向警方投擲幾十枚汽油彈。

警方已多次呼籲市民離開現場，切勿前往該區。警方將繼續驅散理工大學一帶暴徒，警告市民切勿支援暴徒，否則有可能干犯暴動罪。

【17:39】有示威者在理大外暢運道天橋疑被橡膠彈擊中，由義務急救員抬走。

【17:33】現時濃烈催淚彈氣味在理大校園內瀰漫，身在校園的記者也要戴上防毒面具。

【17:28】紅隧口上方天橋的一批示威者緩緩退入理大校園。

【17:23】在警方最新一輪水炮之後，在理工校園高處的人指揮地面上的黑衣人後撤。同一時間，紅隧口上方通往紅館的天橋上聚集大批示威者，設置路障及縱火，警方向橋上施放催淚彈。

【17:15】水炮車再度開出及發射水炮，撲滅路上部分汽油彈遺下的火種後再撤退。示威者繼續向警方防線投擲汽油彈。

【17:13】在示威者投擲大量汽油彈及磚塊後，水炮車退回原來位置。

【17:11】警方水炮車再度開向示威者，發射顏色水和水炮。

【17:05】理大外新一輪催淚彈及汽油彈攻防戰再度展開。

【16:42】理大外示威者與警方隔馬路對峙，示威者不時投擲磚塊和汽油彈。

【16:20】水炮車再展開新一輪水炮進攻，示威者未見後撤，並嘗試繼續在路上設路障。警方一度廣播稱：「不要再向警方射弓箭，否則會使用致命武器。」

【16:13】在暢運道聚集的示威者人數愈來愈多，與警方對峙。警方警告，理工大學一帶的暴力行為已達暴亂程度，任何留守並協助暴徒的人都可能干犯暴動罪。警方警告暴徒及所有支援暴徒的人，馬上停止違法行為及離開校園。現時附近仍有大批傳媒正在採訪，警方勸喻在場記者留意自身安全，不要妨礙警方的執法行動。由於局勢急劇惡化，警方再次呼籲市民不要前往理工大學一帶。

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【16:00】水炮車持續在暢運道向理大外的示威者發射顏色水和胡椒水，示威者舉傘遮擋，不斷投擲汽油彈，警方亦不斷施放催淚彈，並舉橙旗警告會開槍。

【15:00】受傷警長送抵廣華醫院。現場消息稱，中箭的傳媒聯絡隊警長將接受手術。

【14:24】立法會議員葛珮帆在facebook表示，在理大外有警員小腿中箭受傷。從圖片所見，受傷警員為傳媒聯絡隊。

據了解，下午約2時，傳媒聯絡隊一名警長到達柯士甸道及漆咸道南位置工作期間，左小腿中箭，他已被送往廣華醫院治理。

【14:11】水炮車再於歷史博物館外向示威者防線發射水劑，約3分鐘後水炮車後退。現時共有兩部水炮車、兩部裝甲車於現場。

【13:59】速龍於裝甲車上向示威者方向發射催淚彈。水炮車持續向理大校園方向發射藍色水劑，示威者以傘陣抵擋，並投擲汽油彈反攻，示威者防線未見有後退。

【13:55】水炮車射藍色水

一部水炮車及一部裝甲車駛近示威者防線，與示威者的傘陣相距不足50米。兩部水炮車同時發射藍色水劑，示威者後退，有人向裝甲車投擲汽油彈。

【13:52】兩架水炮車及一架裝甲車抵達漆咸道南與柯士甸道交界，發射水炮。一名速龍在裝甲車上持長槍。

【12:57】防暴警施逾百枚催淚彈

防暴警指罵示威者，一名警員在沒舉黑旗下發射一枚催淚彈，又向在路中拍攝的記者叫喊「唔好再保護暴徒」、「記者，你哋就企喺我哋推進範圍，係咪想掩護暴徒？」

本報記者所見，今早10時15分起至下午1時24分，警方已施放近120枚催淚彈。示威者現時與防暴警仍在漆咸道南與柯士甸道十字路口對峙。

【12:50】警籲市民勿前往理大一帶

警方表示，正在理工大學一帶執行驅散行動，現場情況危險，呼籲在場市民立即離開，所有市民切勿前往該區，並警告暴徒立即停止違法行為。

【12:18】防暴警再於約6分鐘內施放約20枚催淚彈，示威者繼續以傘陣抵擋，有示威者拾起催淚彈擲向警方。地面有雜物起火，示威者以滅火筒撲熄。

本來在柯士甸道戒備的防暴警，突將防線推前至漆咸道南十字路口，警員同時舉起黑旗及橙旗，並發射至少4枚催淚彈。

【11:52】警方表示，今早大量暴徒仍然霸佔柯士甸道和漆咸道南一帶，非法堵路並投擲汽油彈，嚴重破壞社會安寧和在場人士的人身安全。警方多次警告無效後，現正使用最低所需武力，包括催淚煙進行驅散。

【11:48】婦人路過吸入催淚煙

防暴警持續施放催淚彈，約10分鐘至少發射20枚催淚彈。一名婦人路過現場吸入催淚煙，有黑衣人帶她到旁邊位置，由義務急救員為她洗眼。

【11:34】理大籲校內人士速離

理大在facebook表示，鑑於校園内仍有示威者可能進行激烈違法活動，基於安全考慮，校方再三敦促所有在場的人，包括學生及教職員，切勿留在校園，從速離開。

【11:30】防暴警於尖東漆咸道南位置，約半小時施放至少40發催淚彈，黑衣示威者投擲汽油彈還擊。歷史博物館外一度有樹幹起火，其後有黑衣人以滅火筒撲火。

【10:46】上午10時15分，防暴警於尖東漆咸道南向示威者發射數發催淚彈，有示威者投擲汽油彈及雜物還擊。雙方其後於歷史博物館對開對峙，防暴警舉起橙旗警告，示威者防線後退至柯士甸道，另一批防暴警於柯士甸道持盾戒備，一度舉起黑旗及藍旗警告，要求示威者離開。

昨晚報道：防暴警射多發催淚彈 示威者退入理大

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