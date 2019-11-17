【1117．理大外】傳媒聯絡隊警長小腿中箭　受傷送院 (14:34)

【14:24】立法會議員葛珮帆在facebook表示，在理大外有警員小腿中箭受傷。從圖片所見，受傷警員為傳媒聯絡隊。

據了解，下午約2時，傳媒聯絡隊一名警長到達柯士甸道及漆咸道南位置工作期間，左小腿中箭，他已被送往廣華醫院治理。

【14:11】水炮車再於歷史博物館外向示威者防線發射水劑，約3分鐘後水炮車後退。現時共有兩部水炮車、兩部裝甲車於現場。

【13:59】速龍於裝甲車上向示威者方向發射催淚彈。水炮車持續向理大校園方向發射藍色水劑，示威者以傘陣抵擋，並投擲汽油彈反攻，示威者防線未見有後退。

【13:55】水炮車射藍色水

一部水炮車及一部裝甲車駛近示威者防線，與示威者的傘陣相距不足50米。兩部水炮車同時發射藍色水劑，示威者後退，有人向裝甲車投擲汽油彈。

【13:52】兩架水炮車及一架裝甲車抵達漆咸道南與柯士甸道交界，發射水炮。一名速龍在裝甲車上持長槍。

【12:57】防暴警施逾百枚催淚彈

防暴警指罵示威者，一名警員在沒舉黑旗下發射一枚催淚彈，又向在路中拍攝的記者叫喊「唔好再保護暴徒」、「記者，你哋就企喺我哋推進範圍，係咪想掩護暴徒？」

本報記者所見，今早10時15分起至下午1時24分，警方已施放近120枚催淚彈。示威者現時與防暴警仍在漆咸道南與柯士甸道十字路口對峙。

【12:50】警籲市民勿前往理大一帶

警方表示，正在理工大學一帶執行驅散行動，現場情況危險，呼籲在場市民立即離開，所有市民切勿前往該區，並警告暴徒立即停止違法行為。

【12:18】防暴警再於約6分鐘內施放約20枚催淚彈，示威者繼續以傘陣抵擋，有示威者拾起催淚彈擲向警方。地面有雜物起火，示威者以滅火筒撲熄。

本來在柯士甸道戒備的防暴警，突將防線推前至漆咸道南十字路口，警員同時舉起黑旗及橙旗，並發射至少4枚催淚彈。

【11:52】警方表示，今早大量暴徒仍然霸佔柯士甸道和漆咸道南一帶，非法堵路並投擲汽油彈，嚴重破壞社會安寧和在場人士的人身安全。警方多次警告無效後，現正使用最低所需武力，包括催淚煙進行驅散。

【11:48】婦人路過吸入催淚煙

防暴警持續施放催淚彈，約10分鐘至少發射20枚催淚彈。一名婦人路過現場吸入催淚煙，有黑衣人帶她到旁邊位置，由義務急救員為她洗眼。

【11:34】理大籲校內人士速離

理大在facebook表示，鑑於校園内仍有示威者可能進行激烈違法活動，基於安全考慮，校方再三敦促所有在場的人，包括學生及教職員，切勿留在校園，從速離開。

【11:30】防暴警於尖東漆咸道南位置，約半小時施放至少40發催淚彈，黑衣示威者投擲汽油彈還擊。歷史博物館外一度有樹幹起火，其後有黑衣人以滅火筒撲火。

【10:46】上午10時15分，防暴警於尖東漆咸道南向示威者發射數發催淚彈，有示威者投擲汽油彈及雜物還擊。雙方其後於歷史博物館對開對峙，防暴警舉起橙旗警告，示威者防線後退至柯士甸道，另一批防暴警於柯士甸道持盾戒備，一度舉起黑旗及藍旗警告，要求示威者離開。

昨晚報道：防暴警射多發催淚彈 示威者退入理大

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