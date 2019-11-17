【交通消息．港鐵】金鐘站關閉　紅磡至旺角東服務暫停 (21:20)

【20:21】港鐵公布，由於紅磡站附近有突發情況，以及其他車站有設施被破壞，東鐵線紅磡站至旺角東站服務暫停；旺角東至火炭站不停沙田站。

【19:35】港鐵表示，紅磡站和油麻地站暫時關閉，觀塘線及荃灣線列車不停油麻地站。因應屯門區、天水圍區有暴徒向輕鐵路軌範圍投擲磚塊及堵路，天水圍區輕鐵服務暫停。輕鐵路線751只維持來往洪水橋站至河田站；761P只維持來往元朗站至塘坊村站。

．港鐵各線（機場快線除外）、輕鐵及港鐵巴士的服務將於晚上10時結束。

目前關閉車站包括：

觀塘線及荃灣線：(油麻地站)

東鐵線：大學站、上水站、馬場站、(紅磡站)

西鐵線：(紅磡站)

以下車站將於今晚8時關閉：

荃灣線：葵芳站、(旺角站)

觀塘線：(旺角站)、黃大仙站、觀塘站、黃埔站

港島線：銅鑼灣站、西灣河站、香港大學站

東鐵線：沙田站

西鐵線：元朗站、屯門站

馬鞍山線：馬鞍山站、沙田圍站

將軍澳線：將軍澳站、坑口站

＊括弧內為轉車站

．機場快線晚上10時起至尾班車安排：只提供香港站至機場站來回服務，不停九龍站、青衣站、博覽館站；九龍站市區預辦登機服務下午9時起暫停，香港站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。