解放軍九龍塘清路障經新聞處發消息　港府稱駐軍自發義務清理 (21:42)

政府發言人回應稱，駐港部隊協助清理路障，純屬駐軍自發義務性質，並非特區政府請求協助。

另外，解放軍駐港部隊及《人民日報》分別在微博發帖，稱市民下午在聯福道清理路障，軍隊官兵下午約4時20分加入，「贏得現場市民陣陣掌聲」，官兵至下午5時許完成清理後返回營區。

民主派24名立法會議員發表聯合聲明，強烈譴責駐港解放軍離開軍營，指出有關行為違反《基本法》第14條，以及《駐軍法》第9、11及14條，要求特區政府立即交代是否已根據《駐軍法第14條》，向中央人民政府請求香港駐軍協助維持社會治安和救助災害。他們並已在立法會大會提出緊急質詢，要求政府詳細解釋今次解放軍離開軍營事件。

民主派議員指出，今次事件並非自然災害，完全屬本地事務，質疑特區政府與駐港解放軍「一而再互扯貓尾，製造藉口，無視基本法及駐軍法對解放軍駐港部隊的限制」，圖令香港市民習慣解放軍在港公開活動，達至溫水煮蛙效果。

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