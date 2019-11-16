環時：大學黑衣人「武裝割據」　愈來愈像「伊斯蘭國」狂熱戰士 (17:33)

《環時》今日社評指出，激進示威者在學校作「入境管理」、修建「城牆」，校園已被完全控制，成為犯罪基地；香港暴徒就是要一次「革命」，以「殺死香港」來要脅特區政府和國家。

社評又表示，9間大學校長昨晚（15日）發表聯合聲明，態度搖擺，對學校被佔領只表示「令人遺憾」，不敢旗幟鮮明地譴責示威者、不敢使用「暴徒」字眼。

一名70歲清潔工周三（13日）於上水站人群互毆期間，疑在旁拍攝而頭部中磚至周四晚（14日）不治事件，《環時》昨午（15日）的社評表示，清潔工是反修例風波以來，首名直接死於街頭衝突的市民；質疑西方集體對此沉默，顯然是因黑衣人對清潔工襲擊。

社評指出，美國為向中國發難，犧牲港人和平生活及其前途命運，包括美國國會美中經濟與安全審查委員會（USCC）周四（14日）提出，若解放軍或武警部隊對香港局勢採取行動，便取消香港特殊關稅地位的舉動。社評強調，香港局勢不到美國政客主宰，而是取決於香港市民，指出愈來愈多市民厭倦暴力，公開表達反對暴徒的態度。

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