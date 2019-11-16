解放軍浸大外清路障 (18:27)

【18:27】薄扶林道警車停在天橋下，與橋上示威者對峙。

【18:23】九龍塘歌和老街消防暫時徹離，現場交由防暴警處理，抗爭者退回歌和老街和達之路交界。

【18:18】駐守薄扶林道的防暴警已全部登上警車離開。

【18:15】薄扶林道往瑪麗醫院方向兩行車線暫可行車，往中環方向則被警車及防暴警封路。橋上有黑衣人用揚聲器高呼：「警車要調頭走，一過嚟就擲汽油彈！」

【17:42】紅磡理工大學外，一名黑衣人被多名穿便裝的人追打，其後有其他黑衣人上前救人。

【17:38】九龍塘城大宿舍對開歌和老街，有市民及穿制服的消防員清理路障，其間有黑衣人擲汽油彈。其後數十防暴警到場，有警員用腳踢開馬路上的磚，其後亦用手拾磚。

【17:30】約20黑衣人企圖搶回路障物資，被市民阻止，防暴警跑上前，黑衣人搶回一路牌放在路中後退回港大。另外，有人要求夾斗司機駛走，但區議會候選人、市民、警方與司機相討後，司機欲再把磚塊夾走，惟司機哺落車即有人聲稱會「起底」，司機最終開車離開。

【17:24】兩架警車到港大外薄扶林道，10多名防暴警維持秩序，有警司稱是到場「保護夾斗車」。市民與港大宿舍門外學生曾有小衝突，有學生報稱被打，警員跑上前調停，無人被捕。

【16:38】在九龍塘聯福道，大批人下午從解放軍駐港部隊軍營走出，協助清理路障，當中有人承認是解放軍駐港部隊人員；亦有穿制服的消防員參與。另有全副裝備的防暴警到場，但未見警員協助清理路障。

另外，下午有逾百人在薄扶林道近港大西閘清理路障，行政會議前成員林奮強、百利保（0617）執行董事兼首席營運官范統、財經節目主持蔡康年都到場參與，港大校園內有人大叫「唔好拆」，惟不獲理會；又有黑衣人在港大路障前靜坐，希望阻止在場者清路障。現場有人擲汽油彈，有黑衣人被人按住，當中有人持伸縮棍。其後清路障者與黑衣人各自後撤。

對於解放軍協助清除路障，民主黨副主席尹兆堅表示，這是令人擔心的信號，擔心擦槍走火。他說，雖然解放軍只是出來清路障，但始終是執勤，「一國兩制」被逐漸侵蝕。他反問，為何政府其他部門不可以自行清理，「啲兵哥著晒軍服行出來，仲對住鏡頭吶喊」，他認為是予國際社會和市民威嚇的姿態，信息是「我下一步可能不是清物件，可以清人，不只用手，更可用其他東西」。

去年強颱風「山竹」襲港後，解放軍曾到郊野公園清理塌樹，尹兆堅認為與今次行動不能比擬，現時解放軍的行動是在市區重要位置。他又擔心，會出現擦槍走火的情況，警察會更肆無忌憚，認為解放軍出來撐他們；亦會鼓動其他「藍絲」幫忙，擔心會重演早前在上水清場期間一名70歲長者被磚掟中身亡的悲劇。尹指出，《基本法》第14條列明港府必要時可向中央人民政府請求解放軍駐港部隊協助，維持社會治安和救助災害，但現時不是必要。他要求特首林鄭月娥說明，是否引用該條文；又譴責政府繼續逃避政治責任。

尹兆堅是區議會選舉葵青區石蔭選區候選人，對手為李世隆。

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