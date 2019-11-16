示威者漆咸道南擲汽油彈　防暴警射多發催淚彈 (23:30)

【23:30】防暴警與示威者再在漆咸道南以催淚彈及汽油彈互攻。

【23:23】漆咸道南示威者再向警方防線方向投擲汽油彈，警方緩緩後退。

【23:16】窩打老道及彌敦道交界防暴警登上警車離開。

【23:09】窩打老道及彌敦道交界有防暴警清理路障。

【22:56】柯士甸道防暴警向漆咸道南示威者發射兩發防暴槍。

【22:52】示威者把防線推前，不斷投擲汽油彈。警方防線緩緩後退至柯士甸道。

【22:50】防暴警在漆咸道南天主教玫瑰堂外舉藍旗。有街坊要求警方不要在民居附近施放催淚彈。警方要求街坊離開。

【22:45】漆咸道南及柯士甸道兩邊的防暴警一同開咪要求路上的人盡快離開，否則會武力驅散。早前防暴警曾舉起黑旗。

【22:31】政府表示，早前暴徒攻擊紅磡海底隧道使用者、在收費亭縱火及破壞行政大樓；「由於附近仍有暴徒聚集，加上相關交通管理系統破損」，紅隧短期內未能開通，相關部門及隧道營辦商在工作人員安全受到保障時，會盡快評估系統損毁程度並擬定修復計劃。

另外，相關部門會暫時封閉中大二號橋，今晚開始進行工程。

【22:30】防暴警在漆咸道南理大對出位置與示威者對峙。

【22:25】漆咸道南防暴警再發射多枚催淚彈，有示威者以滅火筒向地上催淚彈「滅火」。

紅隧口收費亭再度有人縱火。

【22:22】漆咸道南防暴警緩緩後退，示威者進逼及繼續投擲大量汽油彈，有數名示威者被警員開防暴槍擊中受傷。

【22:19】漆咸道南防暴警再旗橙旗推進，在嘉諾撒聖瑪利書院外佈防。

【22:16】尖東漆咸道南示威者繼續向警員方向投擲汽油彈。

【22:14】防暴警在尖東漆咸道南、嘉諾撒聖瑪利書院對出舉黑旗，然後施放多枚催淚彈，其後再舉橙旗。早前有示威者在該處投擲多枚汽油彈。

【21:55】柯士甸軍營內，有解放軍戴上防暴裝備。

【21:50】旺角山東街防暴警撤走後，再有示威者在路上以磚塊等設置路障。

【21:38】太子站外有防暴警清走市民所獻白花，有市民停下觀看，有警員表示：「唔好圍觀，呢度唔可以插鮮花。」

【21:27】在旺角山東街，防暴警未舉黑旗下發射多發催淚彈，然後登車撤走。

【21:15】防暴警繼續在旺角西洋菜南街與山東街交界清理用作路障的磚頭，大批市民聚集指罵警員，防暴警在山東街築起防線與市民對峙。

【19:55】香港城市大學發出聲明，就今午在城大發生的事件，校方「很有理由懷疑」現時佔據城大學生宿舍及附近一帶的蒙面黑衣人與城大的關係，以及其是否城大師生。校方要求該批黑衣人盡快離開、停止破壞、讓路障得以清除及讓城大宿舍回復正運作，並呼籲「外力遠離校園」。

【19:22】10多名防暴警察在旺角西洋菜南街與山東街交界清理磚頭，數名防暴警察以人鏈形式把磚頭運上貨車，旁邊有手持長槍的警員戒備。有途徑市民圍觀及拍照，未見衝突，氣氛尚算平靜。

【18:38】薄扶林道和山道天橋均恢復通車。

【18:37】警車沿山道天橋離開，在天橋上方戒備的防暴警亦隨後撤走。

【18:30】薄扶林道往水街方向漸恢復通行。防暴警在往山道天橋口位置戒備，有警員朝通往港大天橋方向舉槍。

【18:27】薄扶林道警車停在天橋下，與橋上示威者對峙。

【18:23】九龍塘歌和老街消防暫時徹離，現場交由防暴警處理，抗爭者退回歌和老街和達之路交界。

【18:20】一批黑衣人在薄扶林道組成人鏈，運送路障物資返回港大校園。

【18:18】駐守薄扶林道的防暴警已全部登上警車離開。

【18:15】薄扶林道往瑪麗醫院方向兩行車線暫可行車，往中環方向則被警車及防暴警封路。通往港大天橋上有黑衣人用揚聲器高呼：「警車要調頭走，一過嚟就擲汽油彈！」

【17:42】紅磡理工大學外，一名黑衣人被多名穿便裝的人追打，其後有其他黑衣人上前救人。

【17:38】九龍塘城大宿舍對開歌和老街，有市民及穿制服的消防員清理路障，其間有黑衣人擲汽油彈。其後數十防暴警到場，有警員用腳踢開馬路上的磚，其後亦用手拾磚。

【17:30】約20黑衣人企圖搶回路障物資，被市民阻止，防暴警跑上前，黑衣人搶回一路牌放在路中後退回港大。另外，有人要求夾斗司機駛走，但區議會候選人、市民、警方與司機相討後，司機欲再把磚塊夾走，惟司機哺落車即有人聲稱會「起底」，司機最終開車離開。

【17:24】兩架警車到港大外薄扶林道，10多名防暴警維持秩序，有警司稱是到場「保護夾斗車」。市民與港大宿舍門外學生曾有小衝突，有學生報稱被打，警員跑上前調停，無人被捕。

【16:38】在九龍塘聯福道，大批人下午從解放軍駐港部隊軍營走出，協助清理路障，當中有人承認是解放軍駐港部隊人員；亦有穿制服的消防員參與。另有全副裝備的防暴警到場，但未見警員協助清理路障。

另外，下午有逾百人在薄扶林道近港大西閘清理路障，行政會議前成員林奮強、百利保（0617）執行董事兼首席營運官范統、財經節目主持蔡康年都到場參與，港大校園內有人大叫「唔好拆」，惟不獲理會；又有黑衣人在港大路障前靜坐，希望阻止在場者清路障。現場有人擲汽油彈，有黑衣人被人按住，當中有人持伸縮棍。其後清路障者與黑衣人各自後撤。

對於解放軍協助清除路障，民主黨副主席尹兆堅表示，這是令人擔心的信號，擔心擦槍走火。他說，雖然解放軍只是出來清路障，但始終是執勤，「一國兩制」被逐漸侵蝕。尹兆堅是區議會選舉葵青區石蔭選區候選人，對手為李世隆。

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