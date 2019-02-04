同志遊行改集會　參加者戴頭盔口罩抗議　批禁蒙面法傷害不欲出櫃者【多圖】 (16:09)

【16:09】雖然今年遊行取消，但傳統節目「Rainbow Shower」仍繼續進行。參加者興奮地鑽入彩虹旗中，又大叫「光復香港 時代革命」。他們之後安排彩虹旗繞着紅棉道婚姻登記處走一圈，象徵同志們能走進婚姻登記處。

民陣召集人岑子杰宣布，今日有6500人參加同志集會。岑子杰是沙田瀝源區選候選人，另一候選人為公民力量的黃宇瀚。

【15:45】下午2時，愛丁堡廣場彩虹旗幟飄揚，有幾百人出席集會，包括大律師吳靄儀、民陣召集人岑子杰等。集會參加者其後陸續增至約千人，並為「受壓迫的一群」默站。

支持LGBT族群的Prima戴黃頭盔、彩虹口罩出席。她說，過往同志遊行大家也開心、安全地舉行，但今次警察拒批不反對通知書，所以戴頭盔及口罩示威。

Prima指出，過往參加同志遊行的人也未必有心理準備出櫃，會戴口罩保護自己。但在《禁蒙面法》實施後，在集會不能戴口罩隱藏身分，她認為是對同志群體造成大傷害，「希望對政府說，任何人都有權匿名出席遊行集會！」

就讀社工碩士的K So舉着「和你hug」牌子提供「免費擁抱」。她說，要告訴政府，社會無論發生多少事，同志仍會和香港不同人connect（連結）起來，「同志是打不死的！」

32歲的Will來自台灣，是LGBT一分子。他過往積極在台灣參加不同城市的同志遊行，去年也來過香港參加。今年他提早一個月訂機票來港，詎料遊行取消，改為集會。他表明有點失望，認為遊行能令更多市民接觸同志族群。

Will又表示，有留意香港反修例運動，形容香港人的處境就似同志，「都是退無可退了，才逼不得以要現身」。他為港人打氣，「一定要繼續出來，為人權而努力！」

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