1114「曙光行動」兩男女控入屋犯法　文憑試生涉藏武器禁足港島 (15:20)

有關爆竊案，兩名被告分別為咖啡師黃曉縈（22歲）及髮型師李浩軒（22歲），他們各被控一項入屋犯法罪。控罪指出，兩人身為侵入者，與其餘4名不知名者進入香港仔中心第4期地下6D舖「名創優品」，意圖損毁店舖內的東西。

控方申請毋須答辯，以待進一步調查，並透露案中仍然有人在逃，須進一步翻查閉路電視片段，同時反對兩名被告保釋。辯方申請保釋，惟遭裁判官拒絕，案件押後至12月30日再訊。

另外，文憑試應屆考生王俊傑（17歲）涉嫌在中環置地廣場外被發現攜有一支雷射筆及7樽易燃液體，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。控方透露，經初步檢驗，部分液體的確可燃燒，基於案情嚴重，反對王俊傑保釋。

惟裁判官最後批准王俊傑以現金1萬元、母親及姊姊各自5000元人事擔保保釋，每周到警署報到一次，須守宵禁。除往法院應訊、交通需要及會見律師，王被禁足整個香港島。案件押後至明年1月13日再訊。

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