【交通消息】紅隧短期內不能開通　大埔免費運輸周日周一繼續 (22:35)

政府又稱明日及下周一（17及18日）會繼續提供免費渡輪來往烏溪沙公眾碼頭至大埔海濱公園碼頭，以及免費旅遊巴士服務來回大埔海濱公園大景街迴旋處至大埔墟港鐵站。

【18:46】警方表示，全港各區已逐步通車，目前清理進度如下：

吐露港公路：南北行全線通車

大埔公路：南北行全線通車

聯合道：恢復通車

薄扶林道和般咸道：清理工作大致完成，即將逐步恢復通車

將軍澳唐明街和唐俊街：恢復通車

大埔太和路：恢復通車

上水雞嶺迴旋處：恢復通車

【17:11】政府表示，為方便於大埔、沙田及北區居住及工作的人，今日提供免費渡輪服務來回烏溪沙公眾碼頭至大埔海濱公園碼頭，以及免費旅遊巴士服務來回大埔海濱公園大景街迴旋處至大埔墟港鐵站（新達廣場上車位置）。

政府指出，為方便使用者，相關免費運輸服務的服務時間會由原本早上7時至晚上7時，延長至晚上8時結束。政府明日（17日）將繼續提供上述免費運輸服務，服務時間為早上7時至晚上8時。

【16:00】早前有指浸會醫院一帶路阻塞阻礙救護醫療服務，今日（16日）下午有關道路的路障已被清除，但因交通燈全被破壞，因此路面車輛須緩慢行駛。

【13:05】民間連日來發起「三罷」行動，多區交通處於半癱瘓狀態，中文大學對開一段吐露港公路被堵逾兩日，紅磡海底隧道收費亭亦多次遭縱火。政府今日中午12時許表示，警方與其他政府部門已完成清理吐露港路面玻璃碎等雜物，交通全面恢復，吐露港公路南北行全部行車線已經開通。紅隧（來回方向）則仍未開通，相關巴士路線未能提供服務。

政府表示，部分巴士路線或會因路面情況需要臨時改道，受影響的主要道路包括：薄扶林道介乎蒲飛路與般咸道、漆咸道南近香港理工大學（來回方向）、亞皆老街近洗衣街、介乎登打士街與旺角道的一段彌敦道（來回方向），以及介乎窩打老道與達之路的一段歌和老街。

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