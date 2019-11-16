【交通消息】吐露港公路全部行車線重開　浸會醫院一帶路障已清除 (17:11)

政府指出，為方便使用者，相關免費運輸服務的服務時間會由原本早上7時至晚上7時，延長至晚上8時結束。政府明日（17日）將繼續提供上述免費運輸服務，服務時間為早上7時至晚上8時。

【16:00】早前有指浸會醫院一帶路阻塞阻礙救護醫療服務，今日（16日）下午有關道路的路障已被清除，但因交通燈全被破壞，因此路面車輛須緩慢行駛。

【13:05】民間連日來發起「三罷」行動，多區交通處於半癱瘓狀態，中文大學對開一段吐露港公路被堵逾兩日，紅磡海底隧道收費亭亦多次遭縱火。政府今日中午12時許表示，警方與其他政府部門已完成清理吐露港路面玻璃碎等雜物，交通全面恢復，吐露港公路南北行全部行車線已經開通。紅隧（來回方向）則仍未開通，相關巴士路線未能提供服務。

政府表示，部分巴士路線或會因路面情況需要臨時改道，受影響的主要道路包括：薄扶林道介乎蒲飛路與般咸道、漆咸道南近香港理工大學（來回方向）、亞皆老街近洗衣街、介乎登打士街與旺角道的一段彌敦道（來回方向），以及介乎窩打老道與達之路的一段歌和老街。

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