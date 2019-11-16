外校生中大收拾物資　稱「大勢已去，現聚不到人」 (16:37)

中文大學表示，相關部門今日巡查校園各個區域，評估風險及安排人手清理主要出入口的障礙物，必要時會尋求消防或相關部門協助處理危險品。大學亦開始增聘保安員駐守校園，並會尋求各書院及學院人員幫忙，評估各書院、學系及實驗室的破壞情況及修復安排。大學復工安排將於明天或之前另行通知教職員。

校方指出，過去一周，校園內的交通工具亦遭受破壞或被非法取用。由於校巴數量龐大，部分損毁嚴重，維修檢查需時，交通處現正評估復修校巴情況並開始聯絡外判校巴服務公司，為員工在復工後提供有限度的校巴穿梭服務。

校方稱，得知大量同事和學生表示樂意回校協助清理及重建校園，但由於內部交通問題及需要處理危險品，呼籲各中大成員暫時切勿返回校園，讓大學先作必要且急需的清理及安全評估。

【14:25】就讀城大的陳同學今午（16日）特意到中大收拾物資。他在崇基學院行政樓內執拾頭盔、急救用品、樽裝水等，再乘的士運走物資備用。他表示，中大校長段崇智昨日（15日）公開信的言論，不值得示威者再入中大死守，又稱「三罷」意義不在守學校。同行的大專生張同學指出，今日在場再沒見到有裝備的示威者，屬「大勢已去，現聚不到人」，今日不可能再聚，至於星期一則視情况再議。

【10:37】吐露港公路昨重開7小時後再被堵塞，大批外校生及中大生昨起撤離二號橋等駐點，凌晨時分只餘數人留在中大，聲稱善後及收拾物資。至凌晨約4時半，有司機下車走到吐露港公路搬開水馬等雜物，闢出吐露港北行一線，往九龍行車線則仍然封閉，其後有私家車經過上址，司機下車移走膠袋等雜物。清晨時分，有人向港鐵大學站路軌投擲汽油彈。

早上約8時，署理新界南總區指揮官陶輝帶同數名防暴警到中大二號橋一帶巡視，其間檢走兩箱懷疑易燃液體、弓箭等，逗留約10分鐘後離開，另有交通警在吐露港公路行車線架設雪糕筒，工程車到場清理中大二號橋底的路障。