葵涌偷車疑犯駕車圖撞警員　遭警開槍擊傷制服 (13:23)

青衣分區特遣隊的便裝人員凌晨在葵德街進行反爆竊行動，其間見到一輛白色私家車逆線駛入葵德街，並在一輛黑色私家車旁停下，車上兩名男子下車偷車牌，探員遂上前表明身分及作出拘捕，兩名男子反抗，並取出螺絲批及士巴拿襲擊探員，探員成功制服43歲男子，另一名27歲男子則上車，將私家車駛開並前後高速移動，險撞到探員。

私家車繼續向前駛，惟前方有私家車堵塞，男子將私家車調頭，其間一名探員持槍追上，私家車嘗試衝向探員，探員隨即舉槍指着男子，並大聲警告，但男子無理會，探員於是開第一槍，私家車仍未停下，繼續衝向探員，探員開第二槍，私家車調頭扭軚剷上行人路，撞到鐵欄停下，探員追上去，再次發出警告，男子扭軚嘗試撞向探員，探員開第三槍並擊中男子，將他拘捕。

警方在涉事白色私家車上搜獲兩把約長兩呎的開山刀、一支高爾夫球棍、少量懷疑毒品、懷疑吸食毒品工具、一批爆竊工具，以及兩個不屬於私家車的車牌，經調查後，警方相信私家車所掛的車牌是假牌，並涉及昨晚（15日）一宗在大埔的車輛盜竊案。

兩名男子涉車輛盜竊、拒捕襲警及瘋狂駕駛被捕，兩人均持有香港身分證。據悉，二人有多次案底，曾干犯打劫、傷人、危險駕駛、高空擲物等罪行。新界南總區重案組第3隊總督察陳志昌強調，探員在執法過程開槍，完全符合警隊使用武器的指引，認為探員「表現得非常英勇」。

【09:21】凌晨4時許，探員在葵涌葵和街發現兩名男子形迹可疑，懷疑他們偷車，於是上前截查，其間一人反抗，疑企圖襲擊警員，警員遂向該男子開至少一槍，男子手及腋下受傷，由救護車送往瑪嘉烈醫院救治，男子正進行手術。另一名男子則被捕。