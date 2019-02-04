【交通消息．港鐵】紅磡至旺角東站列車恢復　除機場快線外各線晚上10時收車 (10:47)

【09:40】港鐵表示，由於紅磡站附近有人向路軌範圍投擲汽油彈，紅磡站來回旺角東站列車服務暫停。

東鐵線現時只維持旺角東站來回火炭站的列車服務，5分鐘一班車；以及大埔墟站來回羅湖站/落馬洲站的有限度服務，不停上水站。

【08:26】港鐵表示，經詳細風險評估及與相關政府部門商討後，港鐵各線（機場快線除外）、輕鐵及港鐵巴士的服務將於晚上10時結束。

由頭班車起，東鐵線火炭站至大埔墟站列車服務暫停。來往紅磡站至火炭站維持5分鐘一班車；來往大埔墟站至羅湖站/落馬洲站列車服務，不停上水站。

東涌站、大學站、上水站繼續關閉，個別車站的出入口亦會暫時關閉。

輕鐵方面，由於個別輕鐵車站設施及信號設備被破壞，輕鐵服務調整如下：

- 705線由751線替代

- 706線由761P線替代

- 761P線在天水圍區改道

- 751線在天水圍區及屯門區改道

- 614線、614P線往元朗/兆康方向在屯門區改道

- 所有輕鐵不經翠湖站、友愛站

- 所有輕鐵路線維持13至30分鐘一班車

港鐵現正提供免費接駁巴士來往大埔墟站和錦上路站。由其他線路前往大埔墟站至羅湖站/落馬洲站的乘客，可考慮乘搭西鐵線到錦上路站轉乘免費接駁巴士。

港鐵現正提供免費接駁巴士來往欣澳站和東涌站，東涌站附近的上落客區已移至東薈城巴士總站。