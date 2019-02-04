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9大學校長聯名聲明：社會分歧非大學造成　政府須以迅速具體行動化解政治僵局 (22:04)

反修例風波持續逾5個月，本周多間大學爆發衝突，本港其中9間大學校長今日（15日）發出聯名聲明，指出當前社會困局非由大學造成，強調政府必須牽頭以迅速和具體的行動化解這政治僵局。

發出聲明的包括中大校長段崇智、理大校長滕錦光、城大校長郭位、科大校長史維、浸大校長錢大康、嶺大校長鄭國漢、教大校長張仁良、港大校長張翔，以及公開大學校長黃玉山。他們指出，香港正處於四分五裂的局面，過去一周暴力和對立進一步升級，「某些大學已被示威者所控制」、校內有毒化學品遭取去、教職員及學生因擔憂安全而離開校園，這些事件「正對大學造成最根本的挑戰」。

各校長表示，任治政治觀點都不能成為肆意破壞財物、威脅他人安全以至使用暴力的理據。他們認為，社會紛爭已令大學校園成為政治角力場，「而政府的回應至今未能有效化解危機」；指出任何認為大學可化解這危機的期望都不切實際，因反映整個香港社會分歧的困局非由大學造成，亦無法透過大學紀律程序解決。

他們指出，政府必須牽頭聯合社會各界，以迅速和具體的行動化解這政治僵局，以恢復公共秩序和社會安定；又呼籲各界共同努力，「將和平與秩序帶回香港」。

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