政府突抽起理大擴建工程撥款申請　民主派：無法接受　張建宗：不存在懲罰大學 (20:50)

政務司長張建宗傍晚在跨部門記者會上表示，抽起撥款只是重新編排次序，因有些撥款更急切需要處理，不存在要懲罰大學。

民主派會議召集人、公民黨陳淑莊表示，此項目是應社會需求培訓醫療人才，因為建制派最後一秒反對，令政府不夠票。她批評，建制派經常說民生行先，現時要斷大學撥款、懲罰年輕人，以及需要醫療康復設施的市民。她又指出，政府弱勢，行政機關被建制派操控命脈。

教育界議員葉建源表示，出任議員多年未見過政府在會議上即時宣布抽起項目。他說，此情況令人擔心，受影響是香港教育、醫療、年輕一代和所有市民。他批評「建制派竟然報復在香港年輕人身上、市民身上」，對此無法接受。

葉建源指出，今日理大有派員出席會議，對項目臨時被抽起不知情，連財委會主席陳健波事前亦不知情，而理大在2013年開始籌備有關項目，立法會不同的會議亦審議多次，也完全無問題，他質疑是因政治因素而突然抽起項目。

衛生服務界議員李國麟亦表示，在立法會十多年來沒見過這樣的做法。他指出，社會現時嚴重缺乏物理治療、康復治療師、視光師等服務，反問「係咪因為政情發展而不需要」，相關項目不知何時可再審議。他說，受損的不只是業界不夠人手，而是社會要承擔政府和建制派無能的後果。

民主黨黃碧雲表示，理大人員今日是第3次到立法會，她指出，教學大樓不是為理大而建， 而是為市民而建，但建制派議員卻「玩嘢」，「要教訓大學生、大學」。

政府在文件中表示，該校園擴建工程是為康復治療科學系和眼科視光學院的學生提供額外教學及研究設施，以符合《2018 年施政報告》所述目標，增加醫療人手以滿足社會需求。

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