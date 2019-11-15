【石棺藏屍案】沒阻止另外兩被告襲擊事主　首被告：怕唔夠兩個人打 (20:02)

首被告否認仍是計劃一部分，他只是按次被告要求辦事，解釋家中碰巧用光「哥羅芳」才外出購買，案發時則「怕唔夠兩個人打」沒有加以制止。

被告依次為曾祥欣（現年30歲）、劉錫豪（22歲）及張善恒（25歲），被控於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。

首被告今繼續接受控方盤問。首被告稱事主在案發日凌晨1時許，曾致電首被告要求借錢投資澳洲房地產，再傳WhatsApp訊息稱急要錢，令首被告自覺受騙，終與另外兩被告商量在觀塘海濱「老笠」事主，預計會帶事主去廁所，由次被告以膠鎚扑暈事主。

控方曾質疑膠鎚能否扑暈人，首被告憶述次被告稱一鎚可扑暈，但襲擊器具不是由他構思，「真係唔知」，只記得他拒絕以鐵鎚施襲。

控方指出，眾人視察觀塘海濱環境後，放棄在該處「老笠」，但「老笠」計劃仍在進行，因首被告仍協助次被告另覓地方「老笠」，又明知「哥羅芳」會令人失去意識亦協助購買。

首被告否認觀塘海濱之後仍是計劃一部分，但承認有協助找地點，又稱碰巧家中「哥羅芳」用光，故應次被告要求外出購買。法官質疑，當時亦不急於用「哥羅芳」黏拼書架，為何要當日即日購買。

控方又問，首被告案發時見到另外兩名被告襲擊事主及掩其口，為何不阻止兩人。首被告稱「怕唔夠兩個打」，「阿豪（次被告）個樣好兇，佢一躁底，個人收唔到掣」、「唔夠膽撩佢」。

控方指出，首被告不介入，因三人一早計劃在涉案單位弄暈事主，而首被告曾走近為事主注射酒精亦沒有推開次被告，又稱若事件與首被告無關，他事發後為何不報警。

首被告否認三人早有共識，並稱「我推唔郁（阿豪）」，「阿豪order（以注射酒精），我做咪做」，而次被告聲稱可「搞掂條屍」，所以沒有報警。聆訊下周一繼續。

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