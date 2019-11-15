美參議院優先處理香港人權民主法案　推手魯比奧：料最快下周一通過 (19:22)

魯比奧周三（13日）聯同參議院外交關係委員會主席里施（Jim Risch），與參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）會面，要求加快法案表決程序。會後魯比奧形容會面有「重大成果」，其後發表聲明，稱與另一推動法案的民主黨參議員卡丁（Ben Cardin）協調下，法案已獲兩黨廣泛議員支持。參議院已啟動「熱線」機制，讓法案獲優先處理，並將以「全體一致同意」的方式讓法案迅速在參議院通過。如無議員反對，法案最快下周一可通過。麥康奈爾稱，對立法協助香港民眾的進展感鼓舞，「參議院需要與香港站在一起，我希望我們很快可以採取行動」。

《香港人權與民主法案》授權美國國務院最少每年一次檢視香港的人權狀况，並協助捍衛香港的自治權。由於國會兩院的法案版本略有差異，需整合後再次各自通過表決，才可交由總統特朗普簽署生效。惟暫未知特朗普會否簽署法案。中國外交部周四警告，如法案通過將作出報復。

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