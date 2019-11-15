收賄2000元助友人獲馬會聘用　分行服務助理認罪候判 (19:50)

27歲的被告馬志成時任分行服務助理，他承認3項罪名，即一項公職人員索取利益及兩項公職人員接受利益，違反《防止賄賂條例》。

案情透露，被告得悉一名朋友有意申請馬會職位，遂要求對方將1000元存入其投注戶口，表示會指導對方如何應付馬會求職面試，確保他受聘。被告於2017年1月收到存進其投注戶口的1000元，惟其朋友得不到馬會任何面試機會。

被告於2017年7月再次向該朋友保證會使對方受聘該職位，並要求對方把另一筆1000元的存進其投注戶口，該朋友拒絕該，於2018年11月再向被告查詢該職位的入職機會。被告遂再要求該朋友把「介紹費」存進其投注戶口，以便為他安排面試。

該朋友經被告安排最終參與了面試，而被告的投注戶口其後獲存入1000元。被告的朋友於2018年年12月獲聘為分行服務助理。廉署接獲馬會轉介的貪污投訴後展開調查。

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