段崇智籲離開中大　學生陸續離校返家 (19:05)

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來自美國、中大統計學系四年級生蘇小姐原本住在國際生宿舍，今日拉着行李離校。她稱宿舍位處山上，周二（12日）時警民在二號橋對峙，她亦不受影響，今日收到校方呼籲學生離校，「全層宿舍已不太見到有人」，加上美國所屬學校已為她安排免費機票返美，中大又安排了機場附近的酒店，加上學期已提早完結，所以她今決定離開中大校園。

至於本地生，中大一年級生余小姐原想留守中大，但由於家人非常擔心，「爸爸周三（13日）駕車到中大門口，話我唔走，佢唔走」，她擔心父親安全，周三隨父回家，今由姐姐陪同回校收拾行李。她質疑中大是否已成為佔據點，又指難辨校園內的示威者是否中大生。

中大三年級生林小姐居於二號橋附近的文質堂，她指在宿舍樓梯亦聞到催淚彈味，周三起已感到頭痛，她亦感到疲累，若今晚情况平靜，將計劃會先撤離。她指宿舍內見的內地生及國際生基本上已撤離。

而中大三年級生阿康原已打算今日撤走，並非因段校長所講的安全問題，而是希望回家後有助「各區開花」。至於有傳部分學生淪為示威者的「人質」，中大宿舍生同學A指大家一直可自由進出中大校園，各人有自由意志，「有智慧都知是假消息」，他則決定留守中大，希望守住二號橋，以便日後配合三罷。

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