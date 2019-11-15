高等法院今延長臨時禁制令　條文收窄禁「故意」發布或轉發煽暴言論 (18:30)

代表律政司一方表示，禁制令生效並將警員「起底」的Telegram頻道「老豆揾仔」停止運作後，網民建立另一頻道「超級老豆揾仔」，但今早Telegram亦停止該頻道運作，證明禁制令有效。一旦網上出現煽動暴力的言論，所建議的內容會迅速發生，譬如周三中大學生會欲申禁制令，至下午4時許不獲批，有言論建議燒法院，沙田法院當晚隨即被縱火。

代表香港互聯網協會一方質疑禁制令的必要性，指未有禁制令前，警方曾於2014至16年間就網上煽動暴力作拘捕；禁制令亦有損受《基本法》保障的言論自由，市民因而自我審查，製造寒蟬效應；禁制令生效後，網上有關言論未有減少，即使Telegram將頻道關閉，亦會有其他頻道出現，質疑禁制令的效用。

法官高浩文認為，使用暴力者有可能當場被捕，惟於網上煽動者則可「藏身幕後」，故臨時禁制令屬必要。他反駁香港互聯網協會一方指禁制令會造成自我審查，認為網民本來就須為自己言論負責任。高浩文又說，臨時禁制令亦可作教育用途，讓人知道網上煽動可以有後果，遂把臨時禁制令延長至審訊日，並把條文收窄至「禁止任何人於網上、包括連登討論區及Telegram，『故意』發布或轉發任何促進、鼓勵或煽動使用或威脅使用暴力的言論」，以及把備受爭議字眼「授權」刪去。

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