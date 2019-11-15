涉向警署投擲汽油彈被控暴動等罪　女被告投訴被便衣警用腳踢臉 (19:15)

被告依次為報稱髮廊助理的周雅桐（18歲）、學生陳彥希（19歲）及廚師張境祐（17歲）。三名被告被控於本月13和14日，在彌敦道太子道西交界參與暴動，以及違反禁蒙面法。首被告和第三被告另被控管有爆炸品，即汽油彈。

據了解，當晚約10時半，有逾百人在旺角警署對出的十字路口聚集，其中最靠近警署的人向警署投擲汽油彈。警方於凌晨時分展開驅散，三名被告當場被捕，當時附近有三枚未使用的汽油彈，垃圾桶亦裝有多個空玻璃樽。

除首被告外，其餘兩名被告仍在醫院留醫。控方原申請將案件押後12星期，惟辯方認為8星期已足夠，控方遂申請押後10星期。控方同時反對被告保釋。裁判官最終將案件押後至明年1月24日，並拒絕被告保釋。

另外，28人涉周二（15日）在畢打街近德輔道中一帶非法集結的案件，一名被告今出院到庭應訊，並在庭上投訴，在北角警署停車場遭兩名警員撞向牆壁，並向他耳邊大聲說：「咁樣唔驚呀，陣間再驚啲呀。」

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