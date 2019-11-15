【1115三罷】吐露港公路中午重開　謝振中否認警「玩嘢阻開路」 (18:46)

【17:37】有通宵留守中大的示威者今日（15日）凌晨宣布，今早6時起開放吐露港公路南北行車線各一條，要求政府回應訴求；惟警方今早稱「貿然開通公路必定會對道路使用者造成危險」，稱要清理路障，公路最後於中午12時許重開。警察公共關係科總警司謝振中今午在記者會上否認警方「玩嘢」，阻礙開路。

出席同一場合的路政署助理署長（新界區）曹榮平則稱，該署於今早約5時半接獲警方通知，要求協助開通吐露港公路各一條慢線，已盡量壓縮工序冀盡快開路。

中大留守者凌晨3時宣布開路後，隨即到吐露港公路清理南北行各一條快線的雜物。謝振中在記者會上確認，今早吐露港公路南北行各有一條快線「雜物被清空」，但中大二號橋附近「多條行車線仍被大量雜物堵塞」，並有玻璃碎等，影響行車安全，警方與路政署需進行基本改道措施，確保行車安全後才可開路。

謝振中稱「完全睇唔到」在中大的「暴徒」釋出善意，指他們是「要脅全港市民」討價還價，質疑他們說要開路卻不讓路政署人員靠近進行改道工程。他否認「警方玩嘢」，以致吐露港公路在中午12時後才開通，反指「玩嘢唔係警察，而係呢啲暴徒」。

曹榮平表示，路政署今早約5時半接獲警方通知，要求該署協助開通吐露港公路南北行各一條慢線，署方已立即與承建商安排，包括「要照顧好多不同路牌」，包括提示司機減速、小心等路牌。他又稱，承建商工人在公路擺放雪糕筒至距離中大二號橋50至100米時，發現很多人向他們呼叫、甚至拉弓相向，工人因覺得安全受威脅而暫時離開；至早上11時許才接獲警方通知，可「安全地」繼續安排改道及開路，至近中午12時完成，予公眾使用。

另外，警察公共關係科高級警司江永祥表示，警方昨日（14日）共拘捕58人，年齡介乎12至62歲，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、縱火、遊蕩、襲警、公眾地方行為不檢，以及違反《禁蒙面法》等。

江永祥又說，警方昨共使用194發催淚彈、58發橡膠子彈、14發布袋彈及9發海綿彈；昨並有兩名警員在行動中受傷。

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