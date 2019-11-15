羅智光提醒公務員勿參與非法活動　稱政府絕不姑息違法者 (17:48)

羅智光在信中表示，雖然有蒙面暴徒近日透過堵路及破壞公共設施等手段達到「三罷」目的，但慶幸各同事堅持繼續上班服務市民，衷心感謝他們盡忠職守。羅智光稱，公務員身為政府一分子，應繼續肩負自身責任，「全力支持政府止暴制亂這項首要且刻不容緩的工作」，向暴力說不。

羅智光提及，對有公務員涉嫌參與非法活動被捕深感遺憾，並令人質疑公務員未能齊心應對危機。羅智光強調，政府對公務員違法是「零容忍」，提醒公務員切勿參與任何非法活動和行動，並須迅速回應及澄清任何失實謠傳，或涉及部門人員間的誤會以正視聽，避免事件被放大及渲染，造成猜疑，影響士氣。

羅智光表示，極度關注有個別公務員涉參與非法活動被捕，指出政府對違法公務員絕不姑息，社會亦難以接受有被捕公務員如常回到工作崗位。他表示，基於公眾利益，有關公務員會被着令停職，政府亦必定按既定機制採取紀律行動，絕不姑息縱容。

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