同舟人基金成立盼籌數千萬元　譚耀宗：支援中小微企受傷害市民 (18:15)

被問到會否支援受警方發射催淚彈影響的商戶、被催淚彈射中頭部危殆的青年，以及在這期間墮樓青年的家屬，譚耀宗說會接受上述例子提出申請，又說基金「無講咩顏色」。

黃英豪、譚耀宗、唐英年和龔永德都是基金信託人，法律顧問為基本法委員會副主任譚惠珠。黃英豪表示，醞釀成立基金已有三數個月，最近不幸事故多，令人嘆息，故提前向外公布；現時基金會連銀行戶口也未有，暫透過他所屬的「黃乾亨黃英豪律師事務所」處理捐款。

黃英豪說，需要支持的中小商舖和市民，可填寫申請表提出申請，基金會秘書在收到申請後，會按不同個案進行綜合評估，根據具體情況確定援助的金額和方式，亦包括法律支援。他表示，今午曾探望在馬鞍山被縱火燒傷的李先生的家人，亦有聯絡被磚擲中致死的70歲清潔工家屬，希望施以援手。

被問到是否因為政府支援不足，故他們成立基金，譚耀宗表示政府有其做法，受害者希望得到各方幫助，不會嫌多，基金會亦希望傳送溫暖和窩心。

《明報》月初報道，「同舟人基金」的公司註冊文件註明基金成立目的，是為自6月份《逃犯條例》修訂引發衝突以來，受到「暴徒（rioters）」活動造成的個人受傷或資產損毁提供支援。不過，記者會的介紹卻沒提及是向受「暴徒」影響者提供支援。黃英豪表示，章程沒有改，記者會是細化針對個人、商舖活動。被問到申請有否政治要求，譚耀宗說該基金不講顏色和理念；至於會否公開捐款者，他說，視乎捐款者意願。

唐英年今日因事沒有出席記者會，被問唐英年參與成立基金是否因為特首換人、他有機會取而代之，譚耀宗說此基金會與唐英年個人無特別關係，呼籲不要作太多猜測。

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