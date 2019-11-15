段崇智指中大情況失控　促所有外來者即時離開 (16:08)

信中提及，蒙面示威者於周三（13日）繼續從二號橋投擲雜物到吐露港，公路須繼續全面封閉，大學對此強烈譴責，並對受影響的市民及道路使用者致以深切的歉意。

段崇智稱，相信大部分因網上號召到中大的蒙面人並非中大學生，校園之後亦發生了縱火、校巴及工作車輛被盜用、校園設施被佔據等違法事件。有人從校外運送物資入大學，並由大學實驗室盜走危險品和易燃品以製造大量汽油彈，對公眾安全構成嚴重威脅，估計需要以月計時間復修。

段崇智指出，所有進出大學的人須向蒙面示威者展示身分證明及被搜身，嚴重侵犯大學成員的出入自由和造成恐慌，校園已遭包括外來的蒙面示威者佔領，情況完全失控及不可接受。而鑑於大學運作受到嚴重影響，校方要求所有外來者即時離開中大，呼籲部分仍然留在校園的成員盡早離開，直至校園回復安全及秩序。

段崇智表示，大學是求學問的地方，而非解決政治紛爭，甚至是製造武器、使用武力的戰場。若不能繼續履行其基本使命及任務，校方須尋求相關政府部門協助，解除當前危機。

中大表示，校方並無邀請警方清場，發出公開信是因應校園目前的緊急狀況及安全隱憂，呼籲仍然留在校園的成員盡早離開，直至校園回復安全及秩序。

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