重開吐露港公路起爭議　有中大留守者表灰心　物資陸續撤走 (16:25)

4名連日留守二橋的示威者今晨6時見傳媒澄清。當中中大生Matt表示，凌晨時分有二橋留守者提議開放吐露港南北行各一條行車線24小時，「拋個波畀政府」，爭取政府釋放被捕者及成立獨立調查委員會，估計政府不會回應，他們亦「出師有名」可再次堵吐露港公路全部行車線，阻礙市民的責任就在政府。

他在凌晨3時記者會中，聽到有人說重開車路為爭取如期舉行區選，他非常愕然，同時在場不少人氣憤為何無提及五大訴求，而記者會後，他見到運動場大量留守者離場。他指出，凌晨記者會的3人均為中大生，他向其中一人了解為何提及「要區議會選擇如期舉行」，對方解釋當時聽到有人提出就直接照講，承認有考慮不周，而他認為中大生急於出澄清，其用字亦不理想，現希望聯絡學生會商討。

二號橋上現時留守者不足20人，當中Jeffrey周三起已一直留守。他凌晨零時30分左右，有份提出重開兩條車路，開始時討論重開12小時，後覺得24小時更恰當，當時橋上有逾70人，另有3名校友及教職員到場，大家大致同意該決定，整個討論過程很倉卒，他急於通知校園內其他示威者，事前不知會召開記者會。他回到二橋時，記者會已在進行，他驚訝有人突然提到「區選」，當時見其他在場的人因此感到憤怒，他亦相當自責，但明日（16日）亦願意返中大設路障，重新堵塞行車線。

理大學生阿彈（化名）表示，自周二已守在二橋，3日沒洗澡，凌晨記者會令他很灰心，計劃今晚回家稍作休息，「件事已發生了，追究已無意思，想向前看，汲取教訓再改善」。他說，中大日後有困難，他亦會隨時回中大幫忙。

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