小一自行分配學位結果下周一公布　2.3萬兒童獲取錄　逾半屬世襲 (16:50)

教育局表示，有52,473名兒童申請2020年9月入讀小一的自行分配學位，其中23,340人獲派此類學位，當中13,211有兄姊在該校就讀或父母在該校任職，佔獲派總數的56.6%；餘下10,129人按「計分辦法準則」獲分配學位。曾經獲派小一學位的兒童，日後不可再次重新參加小一入學統籌辦法。

曾為子女申請自行分配學位的家長，應在下周一或二（18或19日）早上9時至下午5時，攜同小一入學申請表的家長副本，前往所申請的小學查閱申請結果。獲自行分配學位的兒童，其家長須於下周三或四（20或21日）學校辦公時間內，前往所申請的小學辦理註冊手續。教育局表示，鑑於近日社會狀況，家長如因交通或其他特殊情況未能前往所申請的小學查閱申請結果，可瀏覽學校網頁查閱申請結果或致電學校查詢；若家長未能在指家期間辦理註冊手續，須事先聯絡學校負責人安排，否則將被視作放棄學位。

教育局將於明年1月上旬，以書信通知未能獲得自行分配學位及只準備參加統一派位的申請者，於1月18或19日前往指定統一派位中心，辦理選校手續，以便進行統一派位。若家長在1月19日後，才為子女提出申請參加本年度小一入學統籌辦法，須前往教育局學位分配組辦理有關手續，教育局將於明年6月為申請兒童另行安排小一學位。

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