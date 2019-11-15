男子拍攝連儂牆遭扯頭髮　兩兄弟各判罰款1500元 (15:40)

被告為廚師黃志昇（37歲）及地盤工人黃志昌（38歲），兩人為兄弟。控罪指他們7月9日，在柯士甸站近A出口行人隧道內襲擊戴忠浩。

案情指出，兩名被告和事主互不相識。事主當日中午用手機拍攝連儂牆上的紙張，遭兩名女子勸阻繼而起爭執。被告指摘事主以粗口罵女子，拉住事主的頭髮和衣領，把他扯向偉晴街方向，事主逃去後報警。警方發現網上片段拍下兩被告的樣貌，兩人其後被拘捕，警誡下承認曾扯走事主。

兩名被告由當值律師代表，求情指出，兩人只是路經現場，目睹事主罵女子「擺明係黑社會」，才出於好心、用不適當的方法拉走他，事件不涉政治爭拗。控方稱，兩人分別有3次及4次案底，次被告曾犯下和暴力有關的罪行。

署理主任裁判官嚴舜儀接納辯方求情，告誡兩人不應用武力解決糾紛，判兩人各罰款1500元。

另外，無業男子陳譽升（23歲）涉於11月初被警員截查時拒絕展示身分證，今被控以一項阻礙公職人員罪。被告暫毋須答辯，裁判官應辯方要求，將案件押後至下月27日再訊，以索取被告的醫療報告，其間被告准以1000元現金保釋候審。。

辯方律師投訴，被告被捕時遭約10名蒙面警員壓在地上，其中一名警員用手指插其右眼和頸部，令他右眼有瘀傷、前額和右臂擦傷。被告保釋外出後自行求醫，留院4日。

控罪指出，被告今年11月2日在紅磡九龍城碼頭外阻礙公職人員，即警員26136周俊鴻執行公務。

其他報道：男警涉掌摑男子 兩年後被控普通襲擊提堂

其他報道：民間「三罷」4被告提堂 控方反對涉管有鎅刀女被告保釋 官：僅依賴警方說法斷定案情嚴重？

其他報道：鄭若驊倫敦出席活動遇示威期間跌倒 特首及律政司嚴厲譴責【短片】