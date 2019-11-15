【1115．各區】示威者再破壞紅隧收費亭　警車一度包抄旺角示威者 (23:58)

【23:42】旺角大批示威者闖入優品360分店大肆破壞。

【23:30】警車撤退後，有示威者在彌敦道馬路上進行「塗鴉比賽」，「參賽者」夾雜粗口互相挖苦。「哨兵」高呼亞皆老街有警車駛至，氣氛一度緊張。

【23:25】較早前分別駛至旺角窩打老道及亞皆老街一帶的警車已駛離現場，未有推進或驅散，山東街仍有市民聚集。

【22:55】消防抵達旺角山東街，把路障的火種撲熄。

【22:45】警車分別從旺角窩打老道及亞皆老街兩邊駛至，準備包抄示威者，部分示威者離開。

【22:38】旺角山東街有示威者分別縱火及以水泥築起一道磚牆，有人向火堆投擲一樽消毒火酒及其他雜物，火堆兩度發生爆炸，傳出巨響。

【22:02】旺角彌敦道防暴警撤退，示威者隨即返回，並再次把磚頭拋在馬路上。

【21:44】旺角彌敦道近奶路臣街有人懷疑在附近大廈高處大叫「毅進仔執石仔」、「你見唔見到我喺邊呀傻X」。再有人在亞皆老街十字路口以磚頭堵路。

【21:27】旺角山東街朗豪坊防暴警舉黑旗及施放催淚彈。

【21:13】旺角彌敦山東街亦有示威者堵路。

【21:00】防暴警在旺角彌敦道近豉油街舉黑旗警告使用催淚煙，並向油麻地方向推進，一隊警車車隊駛至油麻地。彌敦道亞皆老街交界有人以雜物堵路。

【20:56】再有示威者到紅磡紅隧收費廣場破壞收費亭。

【15:25】有市民發起今日（15日）在中環「和你lunch」，是中環連續第五日的快閃行動。大批示威者到港交所門外叫口號，其後到畢打街聚集並高呼口號，其間有人高舉美國國旗。至下午2時許，部分示威者已散去，但畢打街仍有百餘人聚集，並沿康樂廣場前進。其後有防暴警持槍盾到場戒備並清走路上磚塊。

黃竹坑港鐵站對出中午近1時有數十人聚集，高叫口號。1時後，有黑衣人開始設路障堵塞香葉道，其後聚集市民增加至近500人，並遊行至黃竹坑道，其間有人在黃竹坑道設路障。

銅鑼灣近1時亦有數百人聚集，高呼口號。接近1時45分，一批防暴警抵達。

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