統計警方5個月發逾9000發催淚彈　團體促警公布成分釋疑 (15:05)

區議會土瓜灣南候選人黃綺婷稱，自警方早前在黃埔施放催淚彈後，過去一周接獲十多宗區內的家長報告，其幼稚園或小學子女走在街上感到刺鼻、咳嗽，有人流淚流汗時皮膚感灼熱刺痛，擔心催淚彈或帶來健康風險。但基於《禁蒙面法》生效後不敢在校內戴口罩，有家長反映只敢讓子女在上學途上戴口罩預防，到校前除去。黃綺婷表示，會考慮向區內學校爭取讓學生在校內戴口罩預防催淚彈影響。

對於警方於中大發射千發催淚彈後，校園內現4隻雀鳥屍體，以及有記者稱疑因中催淚彈患氯痤瘡等，環保觸覺義務總幹事譚凱邦擔心，催淚彈的有害物質會殘留在環境中多個月，污染泥土水源，對人體造成慢性傷害，促警方公布外國和中國製催淚彈、催淚水劑和胡椒水劑全部成分以釋除公眾疑慮，又認為近萬發的發放數字顯示警方嚴重濫用催淚彈，指出政府不應用催淚彈解決政治問題，而是應透過回應民間訴求解決。譚凱邦亦憂慮內地製催淚彈無監管，難確保質素和成分，促立即停止使用中國製催淚彈。

黃綺婷的同區候選人有李軒朗和林博。區議會荃灣馬灣選區候選人除了譚凱邦，還有黃俊揚和倫智偉。

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