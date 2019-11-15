吳秋北促行政立法司法配合恢復社會秩序 (14:40)

吳秋北稱，會上工聯會區議員反映市民擔心人身安全與生活，他認為政府要給予市民決心和信心，因為市民很無助，遇到交通不便、「黑色恐怖」的威脅。吳秋北表示，特首的回應積極。

工聯會立法會議員麥美娟表示，希望政府聽到市民想盡快止暴制亂的訴求。她指出，工聯會地區幹事沒停止工作，聽到市民反映希望不同政見的人都停止暴力；知道有熱心市民想自救，幫忙清理路障，如有市民想做這方面工作，工聯會願意組織。她指出，工聯會有足夠安全措施，亦會評估環境，會把市民安全放在首位。

離島區議員鄧家彪稱自己居住大埔，而沙田、大埔、上水等市民均覺得社會放棄了他們。他代表新界東市民促政府盡快還原吐露港和大埔公路，還市民自由，「聲稱為香港美好未來的人，諗緊咩嘢？」他認為政府要「兩步走」，只有特首才能調動社會及企業資源，建議以專營和非專營巴士來往市區幾個點到大埔「拯救」居民。

麥美娟是葵青區議會偉盈區候選人，同區另一候選人為冼豪輝；鄧家彪是沙田水泉澳候選人，同區對手有雷奕芳和盧德明。