男警涉掌摑男子　兩年後被控普通襲擊提堂 (14:21)

被告黃明偉（47歲）報稱是警察。控罪指出，他於2017年4月11日在紅磡土瓜灣道近落山道交界的警車AM7411內襲擊李文瀚。據了解，被告案發時任職警長，他在警車內掌摑事主，事主其後向投訴警察課投訴。

被告暫毋須答辯。辯方申請將案件押後5星期，以待被告聘請私人律師。裁判官將案件押後至12月20日再訊，被告准保釋，其間不得接觸控方證人。

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