男警涉掌摑男子　兩年後被控普通襲擊提堂 (14:21)

當值警員涉於2017年4月，在紅磡處理一宗襲警案時掌摑一名31歲男子。男警本月初被捕，被控以一項普通襲擊罪，今（15日）在九龍城裁判法院提堂。裁判官批准他保釋至下月20日再訊，其間不得接觸控方證人。據悉事主前年向投訴警察課投訴，因為投訴課需時調查，被告事隔兩年才被起訴。
被告黃明偉（47歲）報稱是警察。控罪指出，他於2017年4月11日在紅磡土瓜灣道近落山道交界的警車AM7411內襲擊李文瀚。據了解，被告案發時任職警長，他在警車內掌摑事主，事主其後向投訴警察課投訴。
被告暫毋須答辯。辯方申請將案件押後5星期，以待被告聘請私人律師。裁判官將案件押後至12月20日再訊，被告准保釋，其間不得接觸控方證人。
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