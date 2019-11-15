港聞

男警涉掌摑男子　兩年後被控普通襲擊提堂 (14:21)

當值警員涉於2017年4月，在紅磡處理一宗襲警案時掌摑一名31歲男子。男警本月初被捕，被控以一項普通襲擊罪，今（15日）在九龍城裁判法院提堂。裁判官批准他保釋至下月20日再訊，其間不得接觸控方證人。據悉事主前年向投訴警察課投訴，因為投訴課需時調查，被告事隔兩年才被起訴。

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