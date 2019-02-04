民間「三罷」4被告提堂　控方反對涉管有鎅刀女被告保釋　官：僅依賴警方說法斷定案情嚴重？ (13:31)

報稱任文員的黃天樂（32歲）及學生梁志為（17歲）各被控一項「管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用」罪。黃被指在中環皇后大道中與畢打街交界管有一罐卡式石油汽瓶、一支打火機式火槍及一把6吋長剪鉗；梁則被指在西灣河筲箕灣道79號外管有4把士巴拿、一支打火機式火槍、4口螺絲、一個打火機及一把剪鉗。

另外，報稱任司機的張展文（35歲）被控一項襲警罪，他涉在中環交易廣場平台襲擊沙展A。

控方申請毋須答辯，以待警方進一步調查，同時不反對3名男被告保釋。裁判官遂將案件押後至明年1月9至10日再訊，並准3人各以5000元保釋外出，其間須守宵禁令；張展文及黃天樂須守禁足令，禁足中環案發地點一帶。

早前留院的17歲中六生馬麗雅，今日出院後上庭應訊，她被指在11月13日於銅鑼灣怡和街後巷管有一把鎅刀，控以一項管有攻擊性武器罪。

控方以案情嚴重反對其保釋，但主任裁判官錢禮反問：「你只依賴警方所說而斷定案情嚴重嗎？」控方說是，錢官又問，「該女生是如何受傷入院的？」辯方說女生被警員弄傷，錢官終准她以現金及人事各2000元保釋外出，其間須守宵禁令。

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