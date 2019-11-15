【1115三罷】吐露港公路南北行各一線通車　警稱貿然開通構成危險 (12:51)

在中大示威者表示開放吐露港公路南北行車線各一條後，警方今日發聲明，稱吐露港公路路面仍然滿佈雜物玻璃碎等，在缺乏指示牌及雪糕筒等指示交通措施的情況下，貿然開通公路會對道路使用者造成危險。警方正盡力與其他政府部門合作清理路障。

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警方聲明稱，截至早上10時，吐露港公路已經被惡意堵塞將近60小時，嚴重影響新界居民的出行和緊急服務。警方指出，吐露港公路的路面上仍然滿佈雜物玻璃碎等，嚴重威脅道路使用者的安全；政府相關部門試圖清理路障時，有示威者用弓箭、硬物等指嚇外判工作人員，嚴重威脅他們的人身安全。

警方表示，由於吐露港公路仍然滿佈硬物，加上缺乏指示牌及雪糕筒等指示交通措施，貿然開通公路必定會對道路使用者造成危險。警方正盡最大努力與其他政府部門合作清理路障，務求短時間回復交通。

消防處稱會嘗試清理防局及救護站一帶路障

另外，消防處發言人表示，多區道路及主要幹道被堵塞，包括消防局及救護站附近一帶道路，令消防及救護車未能前往召喚地點執行滅火救援及緊急救護服務，當中尖東消防局、尖東救護站及九龍塘消防局暨救護站的服務最受影響。

為減少道路阻塞對消防及救護車輛出勤的影響，消防處人員今日會盡力嘗試清理阻塞消防局及救護站附近道路的路障。消防處呼籲所有人克制及配合該處人員的行動。

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