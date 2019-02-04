【消委會報告·牀褥】牀褥投訴多與下陷有關　消委會籲勿對「10年保用」過分期望 (13:40)

有投訴者購入並使用護脊牀褥3個月後發現牀頭位置下陷，公司職員檢查後認為下陷問題可能由其使用的「排骨牀架」承托力不足而造成，公司則以保養條款列明使用「排骨牀架」不符合保養範圍為由，拒絕更換或免費維修。投訴者表示，送貨後才收到牀褥保養證並詳閱條款，購買時分銷商亦未有作相關提醒。

另有投訴者稱，兩年前曾以近5萬元購入聲稱包含10年保養的雙人牀褥，最近睡醒後卻感到腰酸背痛，公司職員檢查牀褥後表示牀褥質地較軟，可考慮補錢更換較硬身的牀褥，或在牀褥中央下陷處放入填充物料。公司其後稱，根據保養條款，牀褥下陷幅度須達1.5寸才會安排免費維修或更換，檢查後亦發現牀褥無結構問題，且不涉及因生產失誤造成的質量問題，拒絕更換。投訴者認為，牀褥售價昂貴，惟使用兩年便下陷是物非所值，要求公司提供免費維修。

消委會表示，牀褥保養服務有不少條件及限制，而保養期一般由購買日計算，購買前宜先確認牀褥是否適用於家中牀架類型，以免影響日後保養。

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