【1115三罷】嶺大教大理大公大恒大樹仁取消上學期餘下面授課程　中大取消畢業禮 (23:20)

【20:56】香港恒生大學發出聲明表示，取消上學期餘下課堂。大學教務處會盡快公布另行學習與評核安排詳情。

【18:50】中大宣布取消第88屆畢業典禮及榮譽學位頒授儀式。大學將另訂時間為畢業生在校內舉行慶祝會。榮譽學位頒授儀式則另行於適當時候舉行。

【17:08】公開大學宣布取消本學期餘下所有面授課堂。

【16:20】理工大學表示，上學期餘下面授課堂改為網上進行。

【12:56】嶺南大學及香港教育大學今日（15日）宣布，終止上學期餘下面授課堂，改為網上進行。

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嶺大表示，詳情將由個別院系公布。期終考試將根據個別課程老師的決定，以網上考試或其他考核方式代替。同學所有考核都合格將可獲取應得學分。嶺大指出，基於交通阻塞和社區衝突情況持續，以及學生對自身安全愈來愈擔憂，而作出相關決定。

教大則指出，基於社會目前情況或影響師生往返校園，而作出決定，而具體課堂安排，學生可向個別課程的導師查詢。

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