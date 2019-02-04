【消委會報告·潤手霜】Nivea最平總評不俗　2款聲稱乾燥膚適用　鎖水功效能低 (12:07)

其中「Nivea柔潤護手霜」售價最平僅24元，評分屬第二高，總評有4分，惟有6種可能致敏的香料成分。總體評分最高的是售價140元的Kiehl's - 高效能潤手霜，有4.5分，無論保濕及減少水份流失效能上也有最高5分。而售價160元的Bioderma Ultra Repaor Atoderm Hand Cream，總評亦有4.5分。

不過在11款標示適合「乾燥」、「十分乾燥」或「粗糙」雙手的樣本中，有2款在「減少水分流失效能」方面強差人意，評分僅得2分。另外，8款樣本的標籤列出可致敏香料成分。

2款減少水分流失效能較低（品牌／產品名稱／大約零售價 ／聲稱來源地／總評*）

L'OCCITANE - 乳木果潤手霜（Dry Skin Hand Cream - 20% Shea Butter ）／$85／法國／3分

EOS Evolution of Smooth - 潤手乳霜（蘭花香草）（Intensive Hand Lotion (Vanilla Orchid)）／$29／美國／3分

8款樣本標籤列出可致敏香料成分（品牌／產品名稱／大約零售價 ／聲稱來源地／總評*）

KIEHL'S - 高效能潤手霜（Ultimate Strength Hand Salve）／$140／美國／4.5分

NIVEA - 柔潤護手霜（Nourishing Care Hand Cream）／$24／西班牙／4分

CAUDALÍE - 葡萄籽滋潤抗氧潤手霜（Hand and Nail Cream）／$110／法國／4分

Aēsop - 尊尚芳香護手霜（Reverence Aromatique Hand Balm）／$210／澳洲／4分

Jurlique - 玫瑰護手霜（Rose Hand Cream）／$200／澳洲／4分

lavera - 有機抗敏潤手霜（Basis Sensitiv Intensive Care Hand Cream (Organic Almond Oil and Organic Shea Butter)） ／$49／德國／3.5分

L'OCCITANE - 乳木果潤手霜（Dry Skin Hand Cream - 20% Shea Butter ）／$85／法國／3分

*5分為最高